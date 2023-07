Serena Bortone, improvvisa tragedia: l’hanno fatta fuori | Non c’è più niente da fare

Brutte notizie per la conduttrice Serena Bortone fatta fuori da un clamoroso progetto: come sono andate le cose.

Dopo mesi di ipotesi e di indiscrezioni, in questi giorni è arrivata la conferma ufficiale: Serena Bortone perde il timone della fascia pomeridiana di Rai 1 in vista della prossima stagione televisiva.

La conduttrice non sarà di nuovo al timone di Oggi è un altro giorno che chiude i battenti per fare spazio ad altro. Al suo posto andrà infatti in onda un nuovo format dal titolo La volta buona e con Caterina Balivo nelle vesti di padrona di casa.

Questa però adesso rischia di non essere la sola brutta notizia per la conduttrice che sembrava in cima alla lista della Rai per un altro importante progetto ed invece all’ultimo sembrerebbe essere arrivato il passo indietro.

Serena Bortone, i suoi saluti finali: scoppia il caso in Rai

Alcuni giorni fa è andata in onda quindi l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Per l’occasione la Bortone ha deciso di salutare il suo pubblico con un breve discorso: “Per tre anni questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite. Abbiamo illuminato artisti, sostenuto storie di coraggio. Il mio più grande orgoglio è aver sconfitto il pregiudizio secondo cui voi non siete in grado di apprezzare la cultura alta“.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Il popolo italiano è più avanti di come lo si vuole rappresentare e per questo i nostri ospiti sono stati diversi fra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione. Aver alzato gli ascolti di questa fascia è la conferma che avevamo ragione. Siate liberi, autentici a qualsiasi prezzo“. Parole che sembrerebbero però averla messa nei guai.

Rai, la decisione sulla Bortone: esclusa all’ultimo minuto

Questo discorso della nota conduttrice di casa Rai non è passato inosservato ed a quanto pare i vertici della rete hanno preso le sue parole come una frecciatina al veleno nei loro confronti. Lo confermerebbe una clamorosa segnalazione lanciata di recente dal noto sito TvBlog. Stando ad alcune indiscrezioni, la rete sembrava infatti decisa ad affidare alla Bortone il timone di un format da mandare in onda il martedì sera al posto di Cartabianca e della Berlinguer.

A quanto pare invece ed a causa di questo discorso, la Bortone sarebbe stata fatta fuori per l’ennesima volta. Al momento non è dato sapere chi arriverà al posto della Berlinguer e se le parti in gioco torneranno a confrontarsi per trovare una soluzione.