Massimo Boldi, il tumore l’ha spezzato: “ero andato al cinema e…” | La morte orribile

Lo storico attore racconta di quell’evento che ha stravolto letteralmente la sua esistenza: l’immagine indelebile di quel giorno.

In molti lo considerano una vera e propria immagine delle commedie all’italiana, e in effetti, come dargli torto. Massimo Boldi, classe ‘45, nasce nel mese di luglio e tra poco compirà la bellezza di 78 anni, e quasi 50 di carriera alle spalle. Tuttavia, l’attore non ha alcuna intenzione di fermarsi, partecipando anche quest’anno alla pellicola Tic toc, una commedia con la regia di Davide Scovazzo; la partecipazione di Eva Henger e Maurizio Mattioli.

Come molti sapranno, a fermare l’attore è stato solamente un problema di salute del 2018, quando Boldi si è ritrovato costretto ad un’operazione d’urgenza per una triplice ostruzione delle coronarie. Per fortuna tutto si concluse per il meglio, e come afferma lo stesso attore, quella volta l’ha realmente “scampata grossa”.

Il suo sorriso e la sua simpatia sono stati i tratti distintivi che insieme al socio Christian De Sica, l’hanno portato ad essere il re dei cinepanettoni all’italiana, a partire da quel lontano periodo, in cui uscì Vacanze di Natale ‘90.

Per quanto concerne la sua vita privata, Massimo Boldi ha tre figlie: Micaela nata nel 1974, Manuela nel 1981 e Marta nel 1990. Le ragazze sono venute alla luce dal lunghissimo matrimonio con Maria Selo, avvenuto nel 1973.

“Siamo andati al cinema e non ci siamo lasciati più”

Con questa frase Massimo Boldi racconta di quella donna, che quando era solamente un ragazzo le rubò il cuore, tanto da non restituirglielo più. Nel periodo in cui la conobbe, Massimo Boldi lavorava in una latteria presa in gestione per aiutare economicamente la propria famiglia. “Lì ho incontrato Marisa. Ho visto questa ragazza e ho detto: ‘Che bella ragazza’. Ci siamo scambiati i numeri telefonici“, ha ammesso durante una sua intervista a Verissimo. Nonostante sia passato diverso tempo, non dimenticherà mai il primo appuntamento: “Ricordo che dormivo con mia mamma, e una domenica mattina mia mamma mi dice: ‘Massimo, svegliati, c’è quella ragazza, Marisa.’ Mi sono alzato, sono andato al telefono, ci siamo incontrati al pomeriggio, siamo andati al cinema e non ci siamo lasciati più“. Purtroppo però, la coppia è stata costretta a separarsi.

Il tumore di Marisa Selo

Le incombenze della vita non sono riuscite a separare una coppia invincibile come quella tra Massimo Boldi e Maria Selo, ma a farlo è stato un terribile tumore che l’ha portata via nel 2004 a soli 47 anni. La morte della donna ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dell’attore.

Ad aiutarlo a superare questo terribile periodo è stato l’amore delle tre figlie, ma anche il prosieguo del suo lavoro, che a suo malgrado lo vedeva impegnato anche in quell’anno: “Facendo la professione che faccio, quando è mancata è stato veramente un disastro. Dovevamo cominciare Un ciclone in famiglia, la fiction, e devo dire che quando parte il ciac, la macchina da presa, io dimentico tutto“.