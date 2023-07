Addio Garrison Rochelle, non aveva più via d’uscita: la sua vita portata via così | Una tragedia

Come dimenticare un personaggio come quello di Garrison Rochelle, l’uomo che ha diffuso l’arte della danza anche grazie al talent Amici.

La sua tecnica, professionalità e anche simpatia, l’hanno reso uno dei ballerini più apprezzati dal pubblico, in primis italiano, ma anche mondiale. Garrison Rochelle, chiamato da molti Freddy Dani, è nato a Dallas il 4 novembre 1995, e nella sua carriera ha svolto diversi ruoli come ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano.

Nel 2001, dopo una già ricca carriera alle spalle che l’ha visto girare per tutta l’Europa, entra a far parte della grande famiglia della scuola di Amici. L’uomo ricopre il ruolo d’insegnante dal 2001 fino al 2018. Questo è stato il programma che gli diede in assoluto maggior fama, portandolo addirittura a condurre (assieme a Maria De Filippi e Kledi), diverse puntate di Striscia la Notizia del 2005.

Oltre la sua intensa attività di insegnante (protratta in tutta Europa), l’uomo ha partecipato a diversi programmi televisivi, sia Rai che Mediaset, tra cui l’ultimo dal titolo Performer Italian Cup, un talent show di Rai 2 che nel 2022 ha visto il timone di Valentina Spampinato e Garrison Rochelle.

L’anno scorso abbiamo dunque avuto modo di vederlo in veste di conduttore, a seguito degli studi avviati nel campo della recitazione e del canto durante il periodo di pandemia di Coronavirus. Una volta abbandonata la scuola di Amici, e il suo nuovo sguardo verso il mondo della conduzione, il pubblico ha cominciato a chiedersi se per il ballerino si fosse davvero conclusa la sua carriera nel ballo. Il suo è stato realmente un addio? La risposta di Garrison non lascia dubbi.

Addio alla danza: non c’è stata via d’uscita

A rispondere alle domande del pubblico, è stato Garrison stesso durante un’ospitata a Verissimo. In quel periodo era appena sbarcato alla conduzione di Performer Italian Cup. Nello studio di Silvia Toffanin, l’uomo ripercorre la sua incredibile carriera come ballerino, ricordando i momenti più importanti, compreso il suo ruolo ad Amici.

In questa occasione l’uomo ha ammesso che dopo l’esperienza al talent show e l’arrivo della pandemia, non aveva più via d’uscita, costringendolo così a reinventarsi nella sua carriera. Nel frattempo la vita ha cambiato le sue ambizioni: in questo momento sogna la conduzione di un talk show tutto suo.

Infine il buon Garrison conclude con un chiaro appello a Maria De Filippi: “Lei ad Amici mi ha regalato una grande vetrina, mi ha fatto conoscere in tutti i miei lati; la rispetto e le voglio bene, ma entrambi sappiamo che io devo fare questo nuovo percorso da solo. Sono certo che un giorno mi chiamerà, quando avrà bisogno di me: ‘Cretino, cosa stai facendo?’. E io risponderò: ‘Niente, stavo aspettando la tua telefonata’ (ride, Ndr). Magari sarà lei a produrre con Fascino il mio talk show!”. Chissà se Maria De Filippi penserà seriamente a questa proposta.