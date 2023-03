Rai, la triste rivelazione data in diretta: “Pippo Baudo è scomparso” | Ecco cos’è successo

Durante la puntata di “Oggi è un altro giorno”, Vittorio Sgarbi esordisce con una frase che gela lo studio: il critico non era ironico.

Come molti sapranno, l’iconico Pippo Baudo è da tempo che non si mostra davanti alle telecamere: in tanti hanno pensato che tale situazione è dovuta al suo tumore alla tiroide che l’ha colpito negli anni ’70, altri invece, durante una puntata di Italia Sì, si sono preoccupati delle sue condizioni a causa della frase di Pippo Balistreri che durante l’intervista ha esordito con «Ho le lacrime, perché Pippo sta male, credo…».

Sono tante le notizie su di lui in questo periodo, alimentate dal fatto che il noto conduttore è letteralmente scomparso dalla tv; tuttavia, l’ultima rivelazione di Sgarbi ha lasciato di stucco l’intero pubblico di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Si pensava che si trattasse di pura ironia, tipica dello stile “sgarbiano”, ma invece il nostro Sgarbi non scherzava affatto, lasciando qualche dubbio sulla salute attuale di Pippo Baudo.

Vediamo dunque cosa è accaduto durante la puntata e cosa è successo veramente al conduttore iconico che sta facendo parlare tanto di sè: quello che è venuto fuori ha dell’incredibile.

Vittorio Sgarbi: “Pippo Baudo è scomparso”

Durante la puntata di Rai 1, l’ospite Sgarbi ha ripercorso la sua carriera. Ad un certo punto, Sgarbi parla dei personaggi storici che ci hanno lasciato, tra cui Raffaella Carrà. Durante il suo discorso, il critico tira fuori il noto Pippo Baudo.

Potrebbe sembrare uno scherzo macabro, un gioco che sta andando avanti da un po’ di tempo, ma sta volta Sgarbi non scherzava: «Pippo Baudo è scomparso da poco». Da quell’affermazione cala il silenzio in studio. La conduttrice rimane basita, ma da subito pensa che si tratta di una frase ironica, in quanto già dall’anno scorso giravano voci sulla morte di Baudo, successivamente smentite dallo stesso. Sgarbi continua: «E’ scomparso o no? E’ vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri». Serena Bordone risponde: «Ma smettila, certo che è vivo! Diciamo che gli allunghiamo la vita».

Alla risposta della conduttrice, Sgarbi, ad oggi sottosegretario della cultura, si dimostra realmente sollevato, come se a quell’affermazione lui ci credesse veramente, infatti esordisce con: «Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente». Menomale, che quella letta da Sgarbi è sicuramente una notizia non vera, in quanto il noto conduttore anche sta volta ha rassicurato i telespettatori, in occasione del precedente allarme dato dal direttore d’orchestra di Sanremo Pippo Balinsteri: Baudo, ad oggi 86enne, durante un intervista a Il Messaggiero dichiara: “Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli… Il miglior modo per rassicurare tutti, è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio!“.