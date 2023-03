Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare

Per questo 2023, non vedremo Enrico Papi alla conduzione dei programmi televisivi, ma cosa è successo al noto conduttore amato da tutti?

Come non ricordare il noto conduttore che ha rubato il cuore ad un’intera generazione grazie al noto programma Sarabanda. Enrico Papi è nato a Roma, il 3 giugno 1965; la sua simpatia si è subito espressa, iniziando sin da giovane la sua carriera come cabarettista nei palasport per i concerti. La sua vera fortuna però l’ha trovata nel 1988, anno in cui Giancarlo Magalli lo nota e lo porta con sé nelle trasmissioni della Rai.

La sua passione per la musica lo ha portato a seguire diversi corsi di pianoforte, requisito che lo ha portato ad essere il conduttore di fama che conosciamo oggi. Lo abbiamo visto in Sarabanda, ma anche in altri programmi all’insegna della risata come Matricole e Meteore, La pupa e il Secchione e La ruota della fortuna.

Tuttavia, Papi ha passato un lungo periodo di pausa lavorativa, dopodiché ha ripreso la conduzione del programma su Tv8 Guess My Age e Scherzi a parte nel 2021.

Ad oggi, non lo abbiamo più visto, se non in una recente intervista a Verissimo dove parla in memoria di Maurizio Costanzo, ma per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, sembra un mistero. Secondo alcune indiscrezioni, si è parlato di un’eventuale partecipazione come opinionista a L’isola dei famosi 2023, edizione che andrà in onda dal 17 aprile, tuttavia si vocifera, di una nuova conduzione di Enrico Papi a La Pupa e il Secchione, ma cosa c’è di vero in tutto ciò?

Enrico Papi si rivedrà in tv?

Recentemente si è parlato tanto di una nuova edizione di La Pupa e il Secchione, il reality irriverente che ci ha tenuto compagnia ormai dal 2006. Tra le varie voci al riguardo, Davidemaggio.it rivela alcune indiscrezioni sulla nuova conduzione. A prendere le redini della nuova edizione dovrà essere Enrico Papi al posto di Barbara D’urso.

“La versione de La Pupa e il Secchione targata Barbara D’Urso non aveva convinto il vicepresidente Mediaset al punto da invocare una pausa per il programma”, come segue su Davidemaggio.it. Tuttavia, le notizie sono incerte sulla nuova ripresa del programma.

Il pubblico aspetta con ansia la rientrata del noto conduttore Enrico Papi, che con la sua allegria ha intrattenuto milioni di telespettatori. Sempre sulla stessa fonte troviamo altre opinioni, ovvero che Papi stia cercando di conquistarsi la conduzione de L’isola dei Famosi, tuttavia, le ipotesi risultano quasi tutte non veritiere in quanto a prendere le redini del programma quest’anno sarà la nota showgirl Ilary Blasi. Il nostro caro Enrico Papi, sembrerebbe non avere alcuna conduzione per quest’anno, se non la partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi, affiancato da Vladimir Luxuria.