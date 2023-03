Silvia Toffanin, il dramma in diretta tv: “Nostra figlia presa” | È scomparsa

A distanza di anni, una rivelazione shock nello studio di Verissimo: Il test del DNA della bambina scomparsa.

Oggi ripercorreremo una storia che purtroppo dura da oramai 27 anni: il giallo di Angela Celentano, la bambina di allora 3 anni scomparsa in un parcheggio la mattina del 13 agosto 1996. I genitori ospiti del programma di Verissimo raccontano di averla trovata nelle foto di una modella brasiliana.

La storia

Durante un picnic sul Monte Faito in provincia di Napoli, Angela Celentano, che si ritrova come ogni anno con i suoi genitori e un gruppo di persone della Comunità Evangelica di Vico Equense, scompare nel nulla mentre stava giocando. Insieme alla piccola c’era un bambino di 11 anni che si avvia al sentiero che porta al parcheggio, luogo dove il bimbo si reca per portare la palla nell’auto.

Renato, dichiara di aver detto alla piccola di tornare da sua mamma, ma Angela non lo avrebbe ascoltato. Durante un incrocio di due strade, Renato insiste alla bambina, continuando per la sua strada verso l’auto. Al ritorno tuttavia, Renato non trovò più Angela. Da quel momento amici, parenti e conoscenti, cercarono disperatamente la bambina, ma di lei neanche l’ombra. I carabinieri avviano l’indagine e proseguono con le ricerche e –come riporta la descrizione del caso di Chi l’ha visto – “Arrivano molte segnalazioni quasi tutte anonime, vengono perquisite case e ville della zona. Il 19 agosto arriva a casa di Angela una telefonata in cui si sente solo un pianto disperato di bambina”.

il caso si riaccende

A distanza di anni, i genitori di Angela, Maria e Catello, dichiarano che secondo loro la bambina è stata adottata e che questa speranza li aiuta a continuare le ricerche. in una recente puntata a Verissimo raccontano di aver incrociato lo sguardo nella foto di una modella brasiliana, “Questa è lei”, ha detto la mamma piangendo.

La modella brasiliana: “è lei mia figlia”

Guardando le foto della bambina – che allora aveva solo tre anni – e confrontandola con il volto della modella, sembrerebbe esserci un’evidente somiglianza, tuttavia questo non è l’unica cosa in comune. «Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione». Dichiara l’avvocato dei due genitori su canale 5. Anche la vita della modella sembra combaciare: «La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante» dichiara l’avvocato Ferrandino.

I genitori di Angela Celentano a Verissimo

I genitori di Angela sono ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, tra emozioni e lacrime raccontano la loro storia. Durante la puntata, fanno un riepilogo dell’accaduto e raccontano quando e stato l’ultimo momento in cui hanno visto la piccola: «Nostra figlia aveva il “pepe” e una grande gioia di vivere. Gli ultimi momenti? Angela mi disse che voleva salire sull’amaca. Poi mi girai per chiederle se avesse ancora fame. Non l’ho vista più: erano passati pochi minuti», racconta il papà.

Il test del DNA è stato una grande delusione per Maria e Catello: “Una mazzata – dice Maria – noi abbiamo sempre la speranza: in ogni pista e indizio. La voglia sulla schiena? Per noi poteva essere più di una prova». Nonostante l’accaduto, i genitori continuano a lottare e come ogni anno festeggiano il compleanno della piccola l’11 giugno”. I genitori hanno sempre lottato per il ritrovamento della figlia, cercando di farsi forza a vicenda per non far pesare l’accaduto alle due sorelle di Angela, che sono andate avanti grazie all’amore dei genitori. A distanza di 27 anni Maria dichiara: “Abbiamo una certezza dentro: prima o poi riabbracceremo nostra figlia”.