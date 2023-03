Benedetta Rossi, la tragedia improvvisa: “Si è spenta nel suo letto”

Un grande lutto per Benedetta Rossi, la chef che ha conquistato il cuore di milioni di persone: “Vorrei scrivere tante cose, ma adesso non riesco”.

Benedetta, nata nel 1972, ad oggi possiamo definirla come un’artista perché grazie alle sue ricette ha ispirato il suo pubblico, nato poco a poco grazie ai video che ha condiviso su YouTube.

La sua semplicità e la sua passione per la tradizione, hanno costruito il suo personaggio genuino e hanno fatto sì che le persone prendessero le sue ricette come punto di riferimento. Benedetta, di origine marchigiana, tratta la cucina della tradizione e lo fa trasmettendo la sua passione in ogni ricetta.

Non a vaso, alla chef è stato proposto un programma su discovery+ e su Food Network, con “Fatto in casa per voi”, che ha ampliato notevolmente il suo pubblico e le ha permesso – e gli permette tutt’ora – di proporre piatti alla portata di tutti.

Questa sua esplosione nel mondo della tv ha fatto si che molte più persone si affezionassero a lei e la seguissero sia nei suoi canali social che in tv, motivo per cui, durante il brutto lutto che ha affrontato, sono stati molteplici i messaggi di conforto. Per Benedetta non è stato facile parlarne, tuttavia, decide di esternare il suo dolore di un pilastro essenziale della sua famiglia.

Benedetta: il terribile lutto

Per Benedetta, non è difficile condividere la sua vita privata attraverso i social, visto l’affetto e il rapporto confidenziale che ha creato con il suo pubblico; tuttavia, l’evento del lutto è stato davvero devastante per lei, tanto da togliergli le parole. A lasciare la nota chef è stata la nonna, un pilastro della sua famiglia e sicuramente colei che ha trasmesso le basi della buona cucina marchigiana e nazionale. Nonostante il grande dolore, Benedetta decide di condividere su i social una foto al fianco della propria nonna, con abbinata una dolce e amara dedica.

La dedica

“Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto.

Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco.

In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”.

Il silenzio è forse l’unica cura per una perdita così grande, insieme ai grandi momenti di riflessione sul ricordo indelebile della famiglia. Ad oggi Benedetta continua a sorridere e a regalare ai suoi fan la sua cucina, quella con cui giorno dopo giorno trasmette la sua genuinità.