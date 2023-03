Lorella Cuccarini, la malattia killer: l’ha scoperta così | Ecco cos’è successo

La showgirl ha scoperto di avere una grave malattia: i sintomi l’hanno salvata, ma dovrà assumere farmaci per tutta la vita.

La nota Lorella Cuccarini, con la sua solarità ha conquistato il pubblico. Negli anni 80 Pippo Baudo scoprì la bella showgirl e da quel momento la nota cantante, ballerina e conduttrice non si è più fermata. A placarla infatti, non è stata neanche la sua malattia, che Lorella racconta come un periodo buio della sua vita, che ha messo a repentaglio anche la sua carriera.

I sintomi di Lorella

Sono stati i suoi sintomi a salvarla: Lorella dimagriva senza un reale motivo, accusava tachicardia, nervosismo e delle occhiaie fuori dal comune. Queste condizioni Lorella, le ha subito associate alla stanchezza e allo stress dovuto dal lavoro; tuttavia dietro a questi campanelli si nascondeva qualcosa di più grave: Lorella aveva un tumore alla Tiroide.

Ad oggi parliamo al passato, perché la nota showgirl ha concluso un iter che ha permesso di salvarla. La sua malattia tuttavia, la costringe ad assumere farmaci, che la accompagneranno per tutta la vita. Quest’anno l’abbiamo ritrovata più energica che mai al Festival di Sanremo, esibendosi al fianco di Olly, che ha visto i due artisti intonare un successo indimenticabile di La notte vola.

Lorella vive senza tiroide e per questo motivo, la sua vita è cambiata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo alla showgirl negli scorsi anni e come ha affrontato la malattia nascosta.

La malattia di Lorella Cuccarini

Se non fosse stato per quei campanelli d’allarme, forse Lorella non sarebbe qui. La show girl ha infatti passato un periodo inusuale della sua vita, dove perdeva peso giorno dopo giorno, senza un’apparente causa. Questo fu solamente uno dei sintomi che la spinsero a rivolgersi ad un esperto, che non ci mise tanto tempo per diagnosticargli il tumore alla tiroide, una Neoplasia per la precisione. Lorella infatti, fino a quel momento, ha ignorato anche il suo insolito rigonfiamento alla gola.

Il medico competente le fissò un appuntamento per effettuare degli accertamenti: grazie alla tecnica ago aspirata è stato possibile prelevare dei campioni di cellule per capire l’entità del tumore e quindi, la sua malignità. Per Lorella e la sua famiglia sono stati momenti di angoscia e di preoccupazione che solo l’istologico poteva darne fine. Per fortuna, qualche giorno prima dell’operazione, è arrivato il tanto atteso risultato: il tumore era benigno, tuttavia, Lorella è stata costretta ad asportare l’intera tiroide.

Una vita senza tiroide

Possiamo dire per certo, che l’operazione di Lorella è stata una vera e propria liberazione per lei e per la sua famiglia, in quanto può affermare di aver sconfitto il male brutto. Il recupero della showgirl è stato molto lento e la mancanza della tiroide, che come sappiamo ha un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo. La sua assenza, ha portato Lorella ad ingrassare in maniera esponenziale, per non parlare del battito cardiaco eccessivamente basso. Questa condizione ha costretto la showgirl a seguire una vita ferrea che le permettesse di riacquisire il suo peso. Da quel lontano 2022, Lorella assume la L-tiroxina sodica, il farmaco che funge da sostitutivo alla tiroide. Lorella grazie a questo, riesce a condurre una vita regolare e senza alcuna problematica, farmaco che tuttavia, prenderà a vita, ma che non sarà di certo questo a fermare il sorriso esplosivo di una Lorella che ha lasciato il segno nel cuore di milioni di telespettatori.