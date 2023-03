Schermo e tastiera del PC, come pulirli: nessuno conosce il rimedio efficace a meno di €3

Pulizia di schermo e tastiera del PC: sai davvero come prenderti cura dei tuoi dispositivi? Ecco la guida definitiva.

Solamente vent’anni fa la prospettiva che ogni nucleo familiare avrebbe posseduto almeno un PC portatile, un tablet e uno smartphone personale sembrava un’ipotesi fantascientifica.

Ma il progresso, si sa, corre veloce, e i devices elettronici sono diventati nel frattempo beni diffusi in ogni angolo del globo, e subiscono un processo di obsolescenza piuttosto rapido.

Per tale ragione, è importante preservare i nostri dispositivi, proteggendoli quanto possibile da polvere e sporcizia. Al di là della normale usura, infatti, gli utenti che vogliano mantenere prestazioni ottimali del proprio PC, tablet o smartphone devono provvedere a operazioni certosine di pulizia e manutenzione.

Qual è il metodo migliore per detergere efficacemente e in profondità lo schermo e la tastiera dei nostri apparecchi? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Pulizia di schermo e tastiera: mantienili perfetti con meno di 3 euro

Fortunatamente, la procedura di detersione dei devices si rivela un’operazione piuttosto veloce ed economica, a patto di scegliere prodotti ad hoc per lo scopo. La pulizia dello schermo e della tastiera del PC dev’essere inserita almeno una volta nella routine settimanale. Peli, polvere e briciole possono infatti insinuarsi tra i tasti, compromettendo a lungo andare il canonico funzionamento dell’apparecchio.

Esiste in commercio uno spray specifico per schermi e tastiera, dal prezzo generalmente di poco superiore ai 2 euro. Tale prodotto forma una schiuma bianca soffice e porosa, che ben si presta a lucidare sia i cristalli liquidi del monitor, che le superfici fisse e mobili del pad. Consigliamo di stendere la schiuma con appositi panni in daino, o i più economici in microfibra. Qualsiasi altro materiale, infatti, potrebbe rigare le componenti esterne, pregiudicando l’aspetto del dispositivo. Lo stesso vale per il nostro smartphone, avendo cura di spegnerlo prima della detersione o, quanto meno, di bloccare lo schermo e di evitare gli orifizi presenti ai lati.

Pulizia saltuaria di schermo e tastiera

La necessaria detersione settimanale con l’apposito spray non arriva in profondità, e si rivela quindi necessario una pulizia più profonda, da effettuare almeno 3-4 volte all’anno. In questo caso, basterà munirsi di una spazzola dalle setole morbide, e di una bomboletta ad aria compressa.

In questo caso, il costo del prodotto non supera i 20 euro totali: esistono infatti in commercio parecchi kit completi, correlati dell’apposita spazzola. Dopo aver inserito il beccuccio nella bomboletta, basterà orientarlo verso la tastiera, e nebulizzare in modo deciso l’aria in direzione dei tasti. Una volta compiuta l’operazione, spazzolate via con delicatezza i residui affiorati dai tasti, e ripetete la procedura, se necessario. Va da sé che i dispositivi sottoposti a pulizia devono essere preventivamente spenti, in modo da non compromettere l’apparecchio e i dati salvati.