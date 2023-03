Francesca Fagnani fatta fuori così: ecco cos’è successo

Cosa succede a Francesca Fagnani, apprezzata conduttrice di Belve? Per quale motivo è stata fatta fuori? La verità che nessuno si aspetta

Francesca Fagnani è stata fatta fuori? Alla guida del programma Belve, un particolare talk in cui gli ospiti, personaggi famosi, si sottopongono alle sue domande a volte scomode in un faccia a faccia, è stata promossa ad orario diverso.

Dalla seconda serata su Rai Due piano piano ha saputo conquistare una bella fetta di pubblico e anche la prima serata, sebbene non sia riuscito ancora a decollare davvero. Stranamente mentre sui social è apprezzatissimo lo stile della Fagnani tanto da finire spesso in trend topic, in tv la seconda puntata, come la prima, è riuscita a raccattare un risicatissimo 4,5% di share, con circa 800mila telespettatori.

Sarà la concorrenza spietata che non aiuta, probabilmente. Tra la fiction Buongiorno Mamma 2 proposta da Canale 5, che ha invece raccolto oltre il 18% di share, e le diverse trasmissioni come Le Iene, la puntata di martedì 28 febbraio ha faticato a trattenere pubblico.

Francesca Fagnani fatta fuori

Durante l’ultima puntata andata in onda di Belve, i telespettatori sono rimasti basiti dall’improvviso taglio avvenuto verso la fine, e ci si chiede se Francesca Fagnani sia stata fatta fuori per i bassi ascolti. Dopo l’ultimo ospite, ovvero Rocco Casalino, ci si aspettava come sempre Belve After, e invece dopo la pubblicità la sorpresa: è partito direttamente Stasera C’è Cattelan.

A dare una risposta è stata la stessa Rai che interpellata da Fanpage ha spiegato: “In riferimento alla mancata messa in onda di Belve After, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. ‘Belve After’ sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”.

Mistero svelato

Nessun mistero quindi, nessuna censura e nessun cambio di rotta: i fan di Belve e di Francesca Fagnani continueranno a gustarsi le sue interviste nelle prossime puntate. E a proposito di interviste, la toccante confessione del già citato Rocco Casalino è stata da brividi.

Oltre a raccontare della sua presa di coscienza sulla se*sualità, ha svelato particolari della sua vita molto commoventi, tra cui: “Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l’odio da parte dei figli. Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che dimenticheranno, ma io non ho dimenticato nulla, di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto ed è una cosa che non si riesce a perdonare”.