Addio a Maurizio Costanzo: il saluto all’icona del giornalismo per eccellenza

Maurizio Costanzo è scomparso lasciando un vuoto incredibile nel mondo dello spettacolo: l’addio è davvero doloroso

Uno dei conduttori che ha lasciato il segno indelebile al mondo dello spettacolo è proprio Maurizio Costanzo. In molti lo definivano il Re dei talk show, l’unico uomo ad aver portato questo genere di programmi in Italia. Oggi, purtroppo, è scomparso lasciando un vuoto incredibile nella vita di chi lo voleva bene e del pubblico che piange un uomo di cui non si può facilmente dimenticare.

Si può dire che in Italia ha inventato il programma con “la parola”. Tra i tanti punti di riferimento per la televisione, Maurizio Costanzo ha creato Bontà Loro, Fascination, Grand Italia e il famoso Maurizio Costanzo show. Anava sempre a fondo all’animo dei propri ospiti che nascondevano qualche dettaglio, scovando cosa c’era dietro l’angolo. Ora dietro l’angolo c’è solo la sua scomparsa, a 84 anni.

A salutarlo ci hanno pensato tantissimi colleghi e anche la politica. Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto ricordare l’operato del giornalista e ha scritto: “Ci lascia Maurizio Costanzo icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

A questo messaggio si sono aggiunti moltissimi colleghi, politici come Giuseppe Conte e Matteo Salvini, Simona Malpezzi, Alessandro Cattaneo e Guido Crosetto.

Maurizio Costanzo, l’addio ad una perdita importante della tv

L’uomo ha creato tantissimi programmi ed è stato uno degli uomini a capire l’evoluzione mediatica che nel tempo è cambiata sempre di più. Gian Paolo Caprettini lo definiva “il pontefice dell’interruzione” e ha affermato: “Riesce cioè a far dire, a far seguitare la conversazione e il ragionare, inframmezzandosi al discorso altrui e nello stesso tempo rendendolo possibile. […] Costanzo è maestro di allusioni, che accenna e lascia sospese, quasi fossero da concludere da parte dell’interlocutore o dell’uditorio”.

Maurizio era legato sentimentalmente a Maria De Filippi che ha sempre sostenuto essere una delle donne più importanti della sua vita.

Al settimanale Tivù, in una intervista recente aveva sostenuto: “Continuo a pensare che la televisione sia sempre la stessa e a cambiare siano solo i mezzi attraverso cui viene modulata”. Il suo salotto ha fatto la storia della televisione e rimarrà sempre una delle icone più importanti e indimenticabili della televisione italiana.