Fedez, il ritorno in pubblico è disastroso: non riesce a parlare

Il rapper Fedez torna a mostrarsi in pubblico ma i fan restano scioccati: non riesce nemmeno a parlare

Sembra essere un momento molto difficile per Fedez, che pare stia attraversando una crisi con Chiara Ferragni. Le voci si rincorrono da qualche giorno, avallate dall’insolita assenza del rapper nelle storie e nei post della moglie. Tenendo conto che lui stesso in passato ha confermato che quando non appaiono assieme sui social il più delle volte significa che hanno litigato, in fan hanno fatto presto a tirare le somme.

Tutti si chiedono se questa crisi sia scaturita dopo quanto successo al Festival di Sanremo dove le sue performance, tra cui l’inatteso (?) bacio sul palco con Rosa Chemical, hanno messo in ombra quella che doveva essere l’esperienza di Chiara, co-conduttrice per due serate.

Che la Ferragni se la sia presa almeno un po’ è sotto gli occhi di tutti, le telecamere hanno infatti ripreso la coppia discutere dietro le quinte subito dopo il fattaccio, ma che questo sia bastato a generare una rottura così profonda nel loro matrimonio sembra alquanto inverosimile. A meno che i motivi non siano altri.

Il ritorno di Fedez che non riesce a parlare

Assente su social della moglie ma presente nel suo lavoro, Fedez è tornato con un nuovo podcast, dopo l’ottimo riscontro con il precedente Muschio Selvaggio. Eccolo cimentarsi ora con Wolf – Storie che contano, 18 puntate in tutto dedicate al mondo della finanza e degli investimenti.

Durante la presentazione ha spiegato le sue intenzioni: “Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, in modo da portare ad altre persone la mia esperienza e quella di terzi” e poi ha aggiunto come vorrebbe fosse improntato “Il primo argomento sarà il bitcoin. L’idea è quella di affiancare un ospite verticale su ciascun tema ad uno più pop”. Wolf comunque sarà in abbonamento e per utilizzarlo si dovrà collegare a un conto smart HYPE, che utilizza moneta elettronica; la prima puntata parlerà delle criptovalute.

I commenti

Quello che non è sfuggito durante la presentazione del nuovo podcast è l’aria un po’ dimessa di Fedez e il suo modo di parlare, quasi che non riuscisse per qualche motivo, a tratti biascicante. Lui stesso ha ammesso: “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”.

E infatti i commenti sono stati: “È l’audio o sta per piangere?” e “Non sembra solo stanco, pare triste” o ancora

“Non ho capito se Fedez non ha studiato bene la parte e quindi non si ricorda quello che deve dire oppure se ha qualche problema”. Cosa sarà successo?