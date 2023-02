Simona Ventura è tornata: finalmente la rivedremo proprio lì

La simpatica Simona Ventura torna alla guida di un seguitissimo programma, e non sarà da sola

Simona Ventura è una delle conduttrici più simpatiche della televisione italiana, oltre ad essere molto bella, ovviamente. Nella sua lunga carriera ha condotto, tra Mediaset, Rai e Sky tantissimi programmi tra cui l’indimenticabile Mai Dire Gol dove si prestava agli scherzi della Gialappa’s. E poi Matricole, il Festivalbar e persino un Festival di Sanremo nel 2004 accanto a Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e la bravissima Paola Cortellesi.

Senza dimenticare Le iene certo, ma il suo nome però resta indissolubilmente legato all’Isola dei famosi, da lei condotto per ben 8 edizioni di grande successo. In seguito si è spostata sulle altre Reti. Attualmente è alla guida di Citofonare Rai 2, programma che conduce da circa due anni con la brava Paola Perego.

Il ritorno di Simona Ventura

Recentemente la simpatica Simona Ventura è stata ospite con la sua collega Paola Perego a Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco, e qui si è messa a nudo rilasciando diverse dichiarazioni che la riguardano, e togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe.

Innanzitutto è stato affrontato il discorso Festival di Sanremo, appena concluso. Come detto “superSimo” ne ha condotto uno nel 2004 che però è stato un flop in termini di ascolti, così ha spiegato: “Ricordo con affetto anche il mio Festival di Sanremo. Era il 2004 ed è stato faticoso e impegnativo perché tutte le case discografiche non avevano mandato i loro cantanti sotto contratto né come ospiti né in gara per cui tutti i ragazzi che erano lì erano o senza contratto o venivano dalla scuola di Mogol”.

Ma, aggiunge: “Diciamo che è stato un precursore dei talent, un festival un po’ innovativo. Ci sono state un sacco di prime volte, la prima volta di Roberto Bolle in tv, del Cirque du Soleil in televisione e i Black Eyed Peas come ospiti internazionali. Poi c’era Paola Cortellesi, sono stata benissimo”.

L’esperienza all’Isola

Inoltre Simona Ventura ricorda gli anni passati quando era contesa da più fronti e le hanno proposto di condurre anche il reality La talpa: “Mi chiamarono dicendo ‘vuoi fare anche La Talpa?’. Io ho subito detto ‘no assolutamente, ho fatto L’Isola, poi avevo Quelli che è il Calcio quindi dalla a qualcun altro’”.

E proprio a proposito de L’Isola dei Famosi ha confessato: “Non tornerei mai a condurre l’Isola dei Famosi. Come mai non la rifarei? Perché l’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio a Che tempo Che Fa”.