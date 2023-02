Michelle Hunziker e Eros, arriva la bomba atomica sulla storica coppia: ecco cosa si dice

La coppia d’oro, composta Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti torna sulla cresta dell’onda: a breve saranno di nuovo insieme.

Pochi sodalizi romantici hanno segnato l’opinione pubblica quanto il favoloso matrimonio tra Michelle Hunziker e il performer Eros Ramazzotti.

La showgirl di origine svizzera ha conosciuto il noto cantante dopo un concerto a Milano nel 1995, ed il resto appartiene alla storia. La coppia, in effetti, ha dato i natali all’ormai celebre Aurora Sophie Ramazzotti nel 2006, salvo poi annunciare la separazione ufficiale nel 2002, conclamata in un divorzio assai inflazionato nel 2009.

L’ex famiglia, in ogni caso, sta per issare un agognato fiocco azzurro in casa: Aurora Ramazzotti sta per dare alla luce il primo nipotino di Michelle ed Eros, e i futuri nonni sembrano attendere il lieto evento con trepidante felicità.

In realtà, nonostante il chiacchierato divorzio, la soubrette e il cantante hanno mantenuto negli anni stima reciproca ed affetto imperituri: lo dimostra anche l’ospitata di Eros nel programma “Michelle impossible”, in cui omaggiò l’ex moglie della canzone “Più bella cosa”, scritta proprio per lei.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: un amore mai dimenticato

La favola tra i due sembra sospesa e cristallizzata nel tempo: lo dimostra la reazione del pubblico al fatidico bacio durante l’ospitata di Eros Ramazzatti in “Michelle impossible”.

Il cantante aveva inoltre rivolto all’ex moglie una toccante dedica durante l’esecuzione del brano “Quanto amore sei”, ricordandole: “Tu lo sai quello che spero io: è vederti sempre così!“. I futuri nonni sembrano aver conservato nel tempo un amore reciproco puro e immutabile, archiviando i dissidi del passato. In effetti, Eros Ramazzotti sarà nuovamente protagonista dello show di Michelle Hunziker nella nuova stagione del programma.

Ritorno di fiamma per la coppia d’oro?

Michelle ed Eros: la loro relazione ha catalizzato la fantasia dell’opinione pubblica, complice anche il romanticismo del cantante, espresso nelle canzoni dedicate all’ormai ex moglie.

Eros Ramazzotti sarà nuovamente uno dei protagonisti di “Michelle impossible”, assieme agli Articolo 31, Claudio Bisio, Loredana Berté, Max Pezzali, Il Volo, Piero Chiambretti, Pierfrancesco Favino e il duo Pio e Amedeo. Un ulteriore appiglio per i nostalgici accaniti, che da sempre caldeggiano un happy ending per la coppia!