Giulia Salemi e la rivelazione a sorpresa: il gesto lascia i fan senza parole

L’influencer Giulia Salemi lascia i fan senza parole dopo la sua rivelazione: ecco cosa avrebbe detto e chi riguarda

Molti conoscono molto bene la professionalità di una delle presenze fondamentali del reality più spiato d’Italia, il Gf Vip: ovviamente stiamo parlando della bellissima Giulia Salemi. La donna, oggi collabora insieme ad Alfonso Signorini nel programma sopra citato curando la parte social. Nonostante ciò, recentemente ha fatto una confessione davvero inaspettata che ha lasciato a bocca aperta i fan.

Grazie alla sua enorme professionalità, Giulia Salemi è riuscita a ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo divenendo una delle donne tra le più apprezzate dal pubblico. Inizialmente ha esordito nel programma Veline fino ad aggiudicarsi il terzo posto al concorso di bellezza Miss Italia, ottenendo anche le fasce di Miss Sport Lotto e Miss TV Sorrisi e Canzoni.

Con il tempo la giovane si è fatta conoscere in diversi programmi televisivi di successo come Pechino Express, Leyton Orient fino ad arrivare alla partecipazione dei reality L’Isola dei famosi e Grande Fratello Vip. In questa occasione avrebbe conosciuto il suo attuale fidanzato Pierpaolo Petrelli, con cui ancora oggi condivide la vita sentimentale. Di recente ha dichiarato che stanno vivendo un periodo di crisi, augurandosi di trovare al più presto una soluzione.

Giulia Salemi lascia tutti senza parole: ecco cosa avrebbe detto

La giovane Giulia, oggi è una delle presenze fondamentali del reality condotto da Alfonso Signorini, in quanto cura la parte social , informando il conduttore di ciò che commenta il pubblico in relazione ad evenutali episodi che avvengono all’interno del programma.

Nonostante ciò, però, la ragazza vive di umiltà e professionalità e, ospite di R101, ha stroncato il cast di Mare Fuori, una delle serie di successo prodotta da Rai ma acquistata anche da Netflix che sta spopolando anche in altri Stati.

L’influencer avrebbe incontrato il cast di Mare Fuori in aereo pronto per essere ospitato al Festival di Sanremo 2023, dove Amadeus gli avrebbe accolti in maniera piuttosto calorosa. I ragazzi avrebbero cantato la sigla della serie per lanciare la nuova stagione già presente sulle piattaforme.

Nel dettaglio, Giulia Salemi avrebbe rivelato: “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”.