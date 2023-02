Chanel Totti contro la madre: le sue parole fanno veramente male al cuore

Le parole che Chanel Totti rivolge a mamma Ilary fanno male, il suo commento arriva inaspettato e fa riflettere

Chanel Totti è la secondogenita della coppia che con la sua separazione ha tenuto banco negli ultimi mesi tra gossip, frecciatine e paparazzate, formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza è, con i suoi 15 anni, nel pieno dell’adolescenza, e accanto a lei ci sono il fratello di due anni maggiore Cristian e la piccola Isobel di 6 anni.

Molto attiva sui social, la ragazzina è stata spesso criticata per il suo aspetto e accusata di essere già ricorsa alla chirurgia nonostante la giovane età. Per rispondere ai suoi detrattori ha postato un video nel quale, seguendo le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, l’eccentrica Elenoire Ferruzzi, ha commentato: “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are”.

La diretta

Durante una diretta invece si è prestata a rispondere alle domande dei fan, che le hanno chiesto come si senta ad essere la figlia dell’ex Capitano della Roma e a vivere nella capitale, e Chanel Totti ha ammesso senza tirarsi indietro: “Non è sempre facile, a volte è abbastanza complicato. Ci sono i pro e i contro”. Poi aggiunge qualche particolare della sua vita: “Non amo i fiori, se proprio mi dovessero regalare delle rose le vorrei giallorosse. Abito all’Eur, la parte moderna di Roma Sud, non guardo mai i ragazzi fidanzati e non vorrei fare la conduttrice in tv come mia mamma”.

Del resto, a soli 15 anni è presto per pensare a cosa fare da grande, c’è tempo. Come c’è tempo per l’amore, anche se nel giorno di San Valentino alla ragazza è arrivato un bellissimo ed enorme mazzo di rose rosse, ma al momento non sappiamo chi glielo abbia mandato.

Chanel Totti e le parole su Ilary

Un San Valentino speciale, quello appena trascorso. Sui social Ilary Blasi ha mostrato come lo ha passato e con chi. L’immagine di una bella tavolata romantica, con tanto di candele rosse, petali di rosa e come cena sushi, accompagnati dalla dedica “con i miei amori”.

La bella conduttrice infatti ha passato il giorno dedicato agli innamorati con le sue figlie, a casa, per una cenetta romantica. Manca Cristian che ha preferito passarlo con la sua giovane fidanzata.

Ma, sul profilo di Chanel la foto della serata è stata accompagnata da un commento rivolto alla mamma, in risposta alle sue parole ha infatti scritto “che amarezza”. Ovviamente si tratta di un commento scherzoso, accompagnato da tante faccine che ridono.