Ultimo, la confessione dopo Sanremo: l’ho fatto solo per questo

Conclusa la kermesse musicale ognuno torna alla propria vita e commenta quanto vissuto sul palco di Sanremo; le parole di Ultimo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa, portando con sé le inevitabili polemiche che ogni anno riguardano cantanti, ospiti e manifestazione in generale. Quest’anno non è stato da meno, ma come si dice, nel bene o nel male purché se ne parli, va bene.

Una volta terminata la Kermesse musicale i vari protagonisti raccontano la loro esperienza nel corso delle numerose interviste che concedono, esponendo il proprio pensiero su quanto vissuto, o rapporti con i colleghi e qualche volta inediti dietro le quinte.

Le parole di Ultimo

Gli appassionati ricorderanno la polemica sollevata da Ultimo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019, quando seppur favorito, è arrivato al secondo posto dietro Mahmood e ha commentato sui social: “Mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l’opportunità di televotare da casa, dunque di spendere dei soldi, che la gente voti e spenda e io arrivi al 46,5%, poi un altro arriva al 14% e questa differenza viene ribaltata dal giudizio di giornalisti e da 8 persone, la giuria d’onore, che con la musica c’entrano poco o nulla”.

E poi ha aggiunto: “Com’è possibile che questa percentuale, più del 30%, sia ribaltata da dei giornalisti e da 8 persone? Mi viene da pensare che non il festival sia deciso dal popolo ma dai giornalisti. Allora non fate votare la gente, non fate spendere soldi alla gente per quattro serate, perché se poi un artista riesce a prendere più del triplo dei voti questa sentenza non può essere ribaltata da 8 persone e dai giornalisti”.

Il ritorno

Così, dopo l’esperienza non piacevole, Ultimo ha deciso di tornare a calcare il palco dell’Ariston e, come riporta Oggi, ha commentato ai giornalisti durante la gara: “La gara la vivo con un grande senso di leggerezza, con serenità, con tutte le difficoltà che ho, visto che sono un ragazzo sono timido, sensibile. Ho solo voglia di presentare Alba. Favorito o no, non è quello che mi fa svegliare la mattina. Sono qui per lanciare un messaggio, che è quello di guardarsi dentro e provare a superarsi in ogni circostanza della vita”.

Inoltre accenna a quanto successo nel 2019, e aggiunge: “Non mi piaceva il modo in cui mi ero lasciato con questo palco. Ci ho pensato molto se tornare o no, per me è un modo per far capire quanto sono riconoscente a questo palco, volevo chiudere il cerchio in maniera diversa. Torno anche perché ho 27 anni, e non è che se fai gli stadi non vieni a Sanremo. Ho 27 anni, mi sento il fuoco dentro, voglio mettermi in gioco, sono qui perché credo nella mia canzone e nel mio disco”.

Questa volta è arrivato al quarto posto, e subito dopo la classifica ha scherzato sui social con i suoi fan: “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”.