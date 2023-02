Ricordate Alice, la figlia di Luciano Pavarotti? Ecco oggi cosa fa

Che fine ha fatto Alice Pavarotti, nata dalla relazione tra il celebre tenore italiano e la moglie Nicoletta Mantovani?

Sono passati diversi anni dalla morte di Luciano Pavarotti. Era esattamente il 6 settembre 2007 quando la notizia è arrivata ai media italiani. Un vero e proprio shock per i familiari e per i milioni di fan del tenore. Considerato come uno dei cantanti lirici più talentuosi di sempre, la sua scomparsa è stata un tuffo al cuore.

E’ venuto a mancare all’età di 71 anni nella sua casa villa modenese, a Santa Maria del Mugnano. Qui era tornato dopo aver passato 18 giorni in ospedale, dove si era sottoposto a delle cure per un tumore al pancreas. Dopo questo periodo aveva fatto ritorno a casa, dove Pavarotti sperava di potersi rimettere e invece non c’è stato nulla da fare.

Accanto a lui fino agli ultimi istanti di vita c’era sua moglie, Nicoletta Mantovani, con la quale ha avuto una figlia, Alice. Dopo un anno dalla sua nascita, la coppia è convolata a nozze, nella città natale del maestro.

Sono passati diversi anni dalla morte del tenore. Ora Alice non è più una bambina e ha da poco compiuto 20 anni. Ma che fine ha fatto? Ha seguito le stesse orme artistiche del papà?

Alice Pavarotti

Alice Pavarotti non ha mai espresso la volontà di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, né tantomeno intraprendere la stesse carriera del padre, il quale ha cominciato ad esibirsi a metà degli anni ’50, raggiungendo nel giro di poco tempo un successo internazionale.

Nonostante la ragazza abbia sempre mantenuto un basso profilo, all’età di 18 anni ha fatto la sua prima apparizione pubblica su un vero e proprio palcoscenico. Insieme al cantante Nek, ha presentato l’evento modenese organizzato proprio in onore del papà. E ora la ventenne è pronta per il bis. Stavolta però affiancherà i ragazzi di Radioimmaginaria, una radio rivolta esclusivamente ai ragazzi. Fondata nel 2012, è un network europeo realizzato e diretto da ragazzi compresi tra gli 11 e i 17 anni.

Cercano di dare voce agli adolescenti che voglio dire dire la loro su specifiche tematiche appartenenti ad una conversazione nazionale, dalla quale spesso e volentieri però vengono esclusi. Per l’evento in onore di Pavarotti, verranno affrontati diversi temi, molto cari ai ragazzi. Tra questi, fake news, immigrazione e guerra.