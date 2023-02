Fiorello, avete mai visto casa sua? È una vera reggia | Degna di un re

Fiorello nel corso degli anni ha messo da parte un bel patrimonio immobiliare. Infatti, la casa dove vive è davvero una reggia

Fiorello è stato sicuramente uno dei protagonisti degli scorsi Sanremo. Lo showman amico di Amadeus è davvero molto amato dal pubblico del piccolo schermo.

Infatti, erano in molti a volere il suo ritorno anche nell’edizione di quest’anno del Festival. Tuttavia, quest’anno ha deciso di presentare il dopofestival.

È noto a tutti che lo showmen non ama tantissimo condurre i programmi in diretta in quanto è una persona molto ansiosa e per lui non è proprio facilissimo riuscire a gestire lo stress. Il suo ritorno in Rai però è stato fortemente voluto.

Tuttavia, l’uomo nel corso del tempo è riuscito a mettere via un discreto patrimonio immobiliare. Infatti, ha più di una casa e sono tutte delle regge.

Ecco le case dello showmen siciliano: sono davvero uniche

Fiorello non si occupa solo di televisione. Nel corso del tempo ha deciso di mettere su anche un bel patrimonio immobiliare. Lo showmen, infatti, ha circa sei proprietà sparse per tutta Italia. Sembra infatti che il valore complessivo dei suoi beni si aggiri intorno ai 2,4 milioni di euro. Inoltre, ha anche una società che possiede un’altra ventina di abitazioni che si stima abbiano un valore di Una delle sue società, la Casetta Srl, controlla inoltre un’altra ventina di altri immobili per una stima 7,5 milioni di euro. Attualmente, l’uomo vive a Roma e qui ha tre diverse case una in Viale Mazzini, una in Via della Camilluccia e l’altra ai Parioli. Inoltre, a anche una casa nella Citylife di Milano.

La proprietà più importante dal punto di vista del valore di mercato è sicuramente quella a Santa Margherita di Pula in Sardegna, vicina a una delle più belle spiagge dell’intera isola. Inoltre, l’uomo possiede anche una casa a Cortina d’Ampezzo che si affaccia direttamente sul Monte Cristallo. Anche a Venezia ha una bellissima casa con vista sul canal grande proprio nel bellissimo Palazzo Bernardo.

I suoi immobili sono talmente tanti che ha dovuto creare un’azienda ad hoc per poter amministrare tutti i suoi beni. Questi erano gestiti inizialmente da sua sorella Catena. Tuttavia oggi l’amministratrice della società è Susanna Biondo, la compagna di Fiorello. In 20 anni l’azienda ha fatturato circa 9 milioni e maturato 1,5 milioni di utili. Al 2020 aveva un attivo di circa 18 milioni. Queste case sono davvero riccamente decorate e molto belle.