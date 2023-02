Fedez, la situazione è grave: stavolta rischia le manette

Il famoso rapper Fedez a rischio denuncia, il suo comportamento è veramente fuori controllo. Questa volta potrebbe aver esagerato

Il noto rapper Fedez è spesso al centro del gossip per un motivo o per un altro. Il suo matrimonio con la famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha sorpreso tutti, nessuno avrebbe mai creduto che questa storia sarebbe andata avanti. Eppure.

Eppure i due hanno messo davvero su famiglia e hanno avuto due figli, Leone e Vittoria, spesso partecipi con i genitori di gag e video che vengono postati sui social quasi quotidianamente. Ma Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è spesso protagonista anche di polemiche varie da solo o con la moglie per alcuni comportamenti che creano discussioni.

Fedez a rischio manette?

Fedez è stato protagonista indiscusso della seconda serata del Festival di Sanremo, con la sua esibizione a bordo della nave Costa Smeralda. La sua canzone è stata un misto di cronaca e politica, nella quale ha toccato diversi temi e fatto diversi nomi come quello del boss latitante appena arrestato Matteo Messina Denaro nonché dei riferimenti a politici.

Consapevole di quanto appena detto, dopo la sua esibizione il cantante ha dichiarato: “Voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente”. E infatti Stefano Coletta, dirigente Rai, durante la conferenza stampa a seguire ha espresso il suo dissenso: “Non eravamo a conoscenza della performance di Fedez, l’artista come ha dichiarato non ce lo aveva comunicato. La libertà ritengo sia un diritto sacrosanto e vale per tutte le forme d’arte. A nome della Rai e dei vertici però mi dissocio dagli attacchi personali della performance di Fedez”.

La performance

Ma insomma, cosa ha detto di così tremendo il marito della Ferragni? Nel suo brano fa riferimento, come detto, ad alcuni politici, ad esempio “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler”. La presenza del cantante Rosa Chemical è stata infatti discussa addirittura alla Camera dalla deputata Maddalena Morgante, che lo ha accusato di trasformare il Festival di Sanremo “nell’appuntamento più gender fluid di sempre”.

Mentre il “ministro vestito da Hitler” è Galeazzo Bignami che appare in una foto, strappata dal cantante, con una camicia nera e la fascia delle SS. Un’immagine risalente al 2005 e della quale il politico si è già più volte scusato definendola una goliardata avvenuta durante un addio al celibato.

Inoltre Fedez nomina il Codacons, con il quale sappiamo ha diversi trascorsi. L’associazione lo ha querelato più volte con le più diverse motivazioni. E chissà che non lo farà anche questa volta. Insomma, tanta carne al fuoco per Fedez che con la sua performance rischia davvero grosso.