Sorriso particolare già da bambino, oggi con i suoi film fa ridere mezza Italia: ecco chi è

L’attore italiano vantava un bel caratterino già da piccolo. Ma di chi si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Nella foto è ancora un bambino ma quella smorfia sul viso è inconfondibile. Infatti nel giro di qualche anno comincerà ad intraprendere la carriera di attore raggiungendo in poco tempo la fama nazionale.

Oggi è considerato uno degli attori più celebri e apprezzati del Bel Paese. Non ha mai smesso di farci ridere con il suo carisma e la sua simpatia. Può vantare una carriera pluridecennale, durante la quale il nostro protagonista è stato in grado di aggiudicarsi alcuni dei premi nazionali più prestigiosi. Dunque avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è il bambino in foto?

Classe ’50, il bambino presente nella foto è nato e cresciuto a Roma insieme al fratello Luca, 3 anni più piccolo del futuro attore e anche lui è presente nell’immagine. La passione per il cinema è stata tramandata dal papà, critico cinematografico e professore universitario. Tutti e tre i figli infatti hanno deciso di seguire le sue orme, inclusa la piccolina di casa, Silvia, diventata una produttrice cinematografica.

Il bambino in foto non è altro che Carlo Verdone, uno degli artisti italiani più apprezzati del mondo dello spettacolo. Da ciò che ha dichiarato in passato però, quando era piccolo non era particolarmente interessato ad intraprendere una carriera cinematografica. Dopo il diploma decide di frequentare la Sapienza di Roma dove di laurea con lode in Lettere e filosofia.

Nel frattempo però inizia a lavorare come cabarettista ed è proprio questa esperienza che lo convince a diventare un attore. Dopo poco viene scelto per partecipare al varietà Non stop, per poi approdare al cinema grazie anche all’aiuto di Sergio Leone.

Da qui la sua carriera non si è più arrestata. In questi anni ha recitato in moltissimi film di successo, come Bianco, rosso e Verdone, Manuale d’amore, Compagni di scuola e Gallo cedrone. Nonostante la notorietà artistica, ha sempre cercato di mantenere una vita relativamente privata.

E’ stato sposato per ben 16 anni con Gianna Scarpelli, anche se la coppia non è ancora ufficialmente divorziata. I due condividono due figli, Giulia e Paolo. Molti non lo sanno ma la sorella di Verdone è sposata con un altro celebre attore, Christian De Sica, che alle superiori è stato il suo compagno di banco. Quando non è impegnato nella recitazione, si dedica alla musica suonando la batteria.