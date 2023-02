Michelle Hunziker, il look è completamente stravolto: i fan impazziscono per lei

L’esplosiva Michelle Hunziker stravolge il suo look e infiamma i fan: lo scatto su Instagram scatena una pioggia di commenti.

La conduttrice di origine svizzera, da molti anni adozione privilegiata d’Italia, rappresenta da decadi un granitico punto di riferimento per i vertici del Biscione.

Nonostante l’accoglienza tiepida di “Michelle impossible“, la bionda prezzemolina vanta partecipazione nei più longevi format di Mediaset, ad esempio nel TG satirico “Striscia la notizia“, firmato dal dissacrante Antonio Ricci.

Veterana di sit-com, come l’indimenticata “Love bugs” e dei cinepanettoni, a fianco del complice Christian De Sica, Michelle Hunziker ha tenuto banco per anni grazie alla sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti, nonché per il tormentato rapporto con il facoltoso imprenditore Tomaso Trussardi.

Fresca di ufficializzazione con Giovanni Angiolini, e in procinto di diventare nonna grazie alla figlia Aurora Ramazzotti, la soubrette ha deciso di rivoluzionare il proprio look, ricorrendo all’hair-stylist di Ilary Blasi per dare un taglio con il passato…

Michelle Hunziker sfoggia un taglio nuovo di zecca

L’incontenibile showgirl nelle ultime ore ha condiviso con i numerosi fan il suo processo di trasformazione davanti allo specchio, documentando il fine lavoro di forbici e pettine dell’hair-stylist delle star, Alessia Solidani.

La parrucchiera cura anche la manutenzione della chioma di Ilary Blasi, che compare nei reels del suo profilo di Instagram. Michelle Hunziker ha optato per un taglio bob scalato e asimmetrico, accorciando i capelli all’altezza delle spalle. La conduttrice ha inoltre scelto di portare la riga laterale, esaltando la lunghezza delle punte rispetto alla nuca, e sembra aver adottato anche una sfumatura più fredda di biondo.

La reazione dei fan

Contrariamente ad ogni previsione, i follower di Michelle Hunziker hanno in gran parte stroncato la rivoluzione tricologica della conduttrice. Molti di essi, in effetti, hanno rivelato di preferirla nella versione canonica, con i lunghi capelli dorati sciolti sulle spalle.

Un utente commenta infatti: “Che peccato, con i capelli lunghi eri veramente eccezionale, così corti, proprio no. Peccato veramente, non è nemmeno un bel taglio, è tutto asimmetrico.“. Un altro si sofferma sulla qualità del lavoro eseguito: “Stai benissimo, ma sinceramente non mi sembrano tagliati bene“. Michelle Hunziker, dal canto suo, vola alta sopra alle polemiche, e lo dimostra anche la goliardica citazione in calce allo scatto. La showgirl ha infatti celiato, parafrasando Britney Spears: “Ops, i did it again“!