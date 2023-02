Sanremo 2023, a pochi giorni dall’inizio esce fuori il vincitore: è proprio la grande cantante

Mancano pochi giorni all’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ma spunta già il nome del vincitore.

E’ tutto pronto per la nuova edizione del festival più celebre del Bel Paese, durante il quale si sfideranno ben 28 artisti. Per il quarto anno consecutivo troveremo alla conduzione l’immancabile Amadeus, anche se stavolta verrà affiancato da Gianni Morandi.

Ad ogni serata sarà presenta una co-conduttrice, partendo dalla prima puntata con Chiara Ferragni, che avrà l’onore e l’onere di aprire le danze. La seconda serata vedrà sul palco dell’Ariston la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, mentre nel corso della terza puntata a prendere le redini del programma sarà la pallavolista Paola Egonu. Chiuderà invece la settantatreesima edizione del festival Chiara Francini.

Il vincitore

Il Festival di Sanremo 2023 renderà il via il 7 febbraio e andrà in onda come sempre su Rai Uno. Questa edizione senza alcun dubbio sarà una delle più memorabili, non solo per gli artisti in sfida ma anche per gli ospiti che si alterneranno nel corso delle serate.

Rivedremo a furor di popolo il ritorno di Mamhood e Blanco, vincitori della scorsa edizione, i quali si esibiranno nel corso della prima puntata. Grande attesa anche per i Maneskin, che saranno presenti nella terza puntata. Questi ultimi hanno vinto Sanremo due anni fa e da quel momento la loro carriera è esplosa.

La vittoria al Festival infatti li ha portati di diritto a partecipare all’Eurovision Song Contest, dal quale ne sono usciti vincitori. Il loro talento li ha poi catapultati oltreoceano dove sono stati perfino nominati nella categoria dei New Artist ai Grammy Awards, che si terranno a Loas Angeles il 5 febbraio.

Mancano pochi giorni all’inizio di Sanremo ma già ci sono diversi pronostici sul possibile vincitore. Molto hanno fatto il nome di Marco Mengoni, che ci presenterà con il brano Due vite. Il cantante però non si è mai sbilanciato sul possibile vincitore, e durante un’intervista ha rilasciato un commento molto diplomatico, scegliendo di scommettere sul conduttore Amadeus, confermato alla conduzione per il quarto anno consecutivo, un vero e proprio record.

Ma poi nel corso della stessa intervista l’ex concorrente di X Factor ha continuato affermando di scommettere su una vittoria di Elodie, sua grande amica: “A chi tocca non se ‘ngrugna’… Poi se le fate la stessa domanda, deve rispondere me”. Quindi sarà proprio la ex allieva di Amici a trionfare? Una cosa è certa, lo scopriremo molto presto.