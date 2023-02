Re Carlo d’Inghilterra ha deciso: arriva il divieto assoluto per Harry e Meghan | Non li vedremo più lì

La decisione del nuovo Re inglese sui Duchi di Sussex divide i sudditi, ma scopriamo insieme i dettagli.

Tutto è pronto per l’incoronazione ufficiale del Re Carlo, che avverrà il 6 maggio. Manca quindi pochissimo al grande giorno. Un evento che lo stesso sovrano ha aspettato per ben 70 anni. Elisabetta II infatti, venuta a mancare l’8 settembre, è stata incoronata il 2 giugno 1953.

A quel tempo lo stesso Carlo era presente, anche se aveva solamente 4 anni. Tra tre mesi quindi si riuniranno all’Abbazia di Westminster i membri della Royal Family così come altre 2 mila persone, che assisteranno all’incoronazione del Re e della Regina Consorte, Camilla.

La decisione

Al grande giorno non mancheranno nemmeno William e Kate, la futura coppia regnante, e i loro figli, Charlotte, Louis e George, destinato ad ereditare il trono. Visto però ciò che è accaduto nell’ultimo periodo tra Harry e Meghan e la famiglia reale, la loro presenza all’evento è incerta.

La coppia ha deciso di allontanarsi dai doveri reali 3 anni fa trasferendosi a Los Angeles, città natale della duchessa. Un vero e proprio shock per Buckingham Palace e milioni di sudditi, molti dei quali ricordano molto bene ciò che è accaduto alla Principessa Diana, perennemente inseguita dai paparazzi. Gli stessi che erano presente il giorno della sua morte.

Proprio per questa ragione Harry ha deciso di proteggere la moglie dall’invasione mediatica e dalle critiche che stavano circolando su di lei, cominciate non appena quest’ultima ha fatto il suo ingresso nella Royal Family.

Era il 2018 quando i due si sono uniti in matrimonio, circondati dai familiari e dagli amici più cari. Migliaia di persone si erano radunate davanti alla chiesa per celebrare i Duchi di Sussex. Un giorno memorabile, che porta sicuramente alla mente il matrimonio del fratello William. Quest’ultimo nel 2011 è convolato a nozze con la sua fidanzata di lunga data, Kate. La situazione tra Harry e Meghan e la Royal Family al momento è in bilico, e il libro pubblicato alcuni giorni fa dal figlio del Re non ha di certo aiutato.

Infatti la loro presenza all’incoronazione di Carlo non è confermata, ma qualora dovessero essere presenti rimarranno dietro le quinte. Non faranno parte nemmeno dei membri reali che potranno affacciarsi dal celebre balcone. Questo però è dovuto anche al protocollo reale, secondo il quale solo il diretto erede al trono ha la possibilità di affacciarsi. Ma sicuramente a molti sudditi questo non dispiacerà vista la decisione dei duchi di Sussex di abbandonare il paese e trasferirsi oltreoceano.