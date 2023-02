“Ne metto un cucchiaio sotto il letto”: ecco il segreto delle nonne per dormire bene

Se hai difficoltà a dormire bene, segui questo prezioso consiglio: un semplice alimento di uso comune può cambiare la qualità del tuo sonno.

Un riposo corroborante e ristoratore è alla base di un power-up mattutino dal sapore vincente. Un corretto ritmo sonno-veglia, infatti, si rivela decisivo per il tenore delle nostre giornate, mentre i sonni agitati possono compromettere le rituali prestazioni lavorative e scolastiche.

Se ti capita spesso di lamentare al risveglio secchezza delle fauci e delle vie respiratorie, il problema principale potrebbero essere le alterazioni di umidità in camera da letto. Case particolarmente vetuste, oppure impianti di areazione inadeguati, possono influenzare la qualità dell’aria che respiriamo, con effetti deleteri sull’organismo.

Ambienti eccessivamente secchi o, al contrario, umidi, provocano spesso contraccolpi sul benessere del corpo, favorendo persino l’insorgenza di asma e crisi allergiche.

Possiamo quindi optare per deumidificatori nelle stanze dedicate al riposo, e mettere in atto alcune semplici accortezze. La più immediata di esse coinvolge un condimento immancabile nelle case di tutti gli italiani: il sale! Scopriamone l’uso alternativo per migliorare il nostro riposo notturno nel prossimo paragrafo.

Sale: ingrediente numero 1 per dormire bene

I cristalli di sale vantano numerosi impieghi ed utilizzi che esulano dal solo ambito della cucina. Essi possono essere infatti disciolti nella vasca da bagno per un’abluzione rilassante, oppure impiegati durante il rito delle pulizie. Quello che non sapevi, probabilmente, è che il sale funge da potente deumidificante, e assorbe efficacemente l’umidità dai piccoli ambienti che ne sono saturi.

Ti basterà raccogliere qualche cucchiaio di sale in una piccola ciotola, e miscelarlo a piacere con gli oli essenziali di cui disponi in casa. Consigliamo quello di lavanda, per potenziare l’effetto rilassante, oppure arancio amaro, neroli, bergamotto e vetiver. Dopo aver mescolato scrupolosamente olio e sale, poni la ciotola sotto al tuo letto. I cristalli assimileranno l’umidità residua in camera da letto, diffondendo inoltre un piacevole aroma in tutta la stanza. Controlla la ciotola a cadenza regolare: quando la quantità di sale risulterà calata, e presenterà sul fondo un liquido incolore, sostituiscila semplicemente con altro olio essenziale, e nuovi cristalli grossi.

Altri trucchi per eliminare l’umidità

Cerca inoltre di arieggiare frequentemente i locali di casa, preferibilmente nelle ore più fresche e ventilate della giornata. In caso di prolungate cotture a vapore, inoltre, aziona regolarmente la cappa di aspirazione, in modo da risucchiare la sospensione acquea fuori dalla cucina.

Se ami le piante, inoltre, valuta la presenza di un’orchidea nella tua abitazione: questa pianta è in grado di assorbire l’umidità, impreziosendo nel frattempo il look dell’ambiente circostante.