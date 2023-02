Clizia Incorvaia, la chirurgia dopo la gravidanza: la foto non lascia dubbi

La ex vippona non lascia alcun dubbio. La foto post-gravidanza conferma le indiscrezioni che stavano girando da diverso tempo sul web.

Clizia Incorvaia ancora una volta stupisce i suoi fan condividendo online una foto da urlo. Sui social, dove conta oltre 700 mila followers, è solita posare con abiti succinti e super sensuali, ma l’ultima immagine che ha pubblicato ha certamente catturato l’attenzione dei suoi seguaci.

La showgirl può vantare una silhouette da urlo, nonostante abbia partorito il secondo figlio un anno fa. Ed è proprio per questa ragione che la foto ha suscitato scalpore e polemiche da parte di innumerevoli utenti.

Gli addominali di Clizia

Moltissime donne stanno cercando di riacquistare la proprio forma dopo aver partorito ma secondo alcune indiscrezioni, Clizia c’è riuscita con un aiutino da parte del chirurgo.

A febbraio del 2022 la showgirl ha dato alla luce Gabriele, dopo circa sette anni dalla sua prima figlia Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. Il bimbo è nato due anni dopo il primo incontro di Clizia con il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro, che ha conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

Infatti i due hanno partecipato alla quinta edizione del GF Vip, un’esperienza che ha decisamente cambiato la vita ad entrambi e che li ha portati ad innamorarsi e ha sugellare la loro unione con la nascita del piccolo Gabriele. La storia tra gli ex vipponi ha fatto sognare milioni di telespettatori, molti dei quali erano sicuri che la relazione sarebbe durata anche una volta terminato il reality, a differenza di molte altre storie nate sul piccolo schermo.

Alcune ore fa però Clizia è tornata sotto i riflettori per una foto che ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci. Infatti la ritrae con un fisico super scolpito, dove mostra i suoi addominali. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stato l’intervento del chirurgo. Un’accusa che ancora non ha trovato conferma e alla quale la showgirl non ha ancora risposto.

Quest’ultima si è limitata ad aggiungere alla foto la seguente didascalia: “E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri fanno capolino “gli addominali” di non ricordavo l’esistenza”. Non sono mancati però i commenti negativi: “Ci sono molte mamme che non hanno il tempo e le possibilità di allenarvi e fare trattamenti vari. fate passare un messaggio sbagliato…”. Nonostante quello che pensano gli utenti siamo sicuri che prima o poi la verità verrà a galla.