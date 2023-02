Serena Autieri, dopo anni esce la rivoltante verità sul marito: “Lo facciamo così”

La bella Serena Autieri si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita privata e matrimoniale che ha lasciato a bocca aperta

La nota attrice e conduttrice Serena Autieri ha una lunga carriera alle spalle; nota al grande pubblico per i suoi ruoli nella famosa soap opera Un posto al sole, nelle serie L’onore e il rispetto e Un passo dal cielo, ha prestato il suo volto anche ad apprezzati film come Femmine contro maschi, Il principe abusivo e tanti altri.

Oltre ad essere attrice di teatro ha condotto diversi programmi televisivi ed ha inciso anche alcuni brani. Dal 2010 è sposata con Enrico Griselli, conosciuto per caso a Dubai e di cui ha detto in seguito: “Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe”. Due anni dopo il matrimonio è nata la piccola Giulia Tosca.

A Gente ha raccontato del suo rapporto con la maternità: “Mi sono riscoperta anche severa, più rigida. Dire dei si, accontentarla sarebbe stato più facile, ma mi costringevo a non farlo. Ho capito il valore del ‘No’, mi è costato fatica ma ho imparato a fare il genitore. Ho tirato fuori la parte autorevole di me. La passione per quello che faccio è il motore che mi dà slancio. E poi come tutte le donne e mamme sono un’equilibrista che cerca di star dietro ad ogni cosa.”

Serena Autieri: la verità sul marito

Serena Autieri pur essendo un personaggio molto famoso e sotto gli occhi di tutti, è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Per questo le sue confessioni sul rapporto con il marito hanno lasciato basiti i suoi fan.

Intervistata dalla rivista Oggi ha ammesso che a legarla al marito Enrico è un grande amore, nonostante gli anni trascorsi: “Siamo fortunati, c’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo“.

Poi confida: “Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due. Ah, se le raccontassi cosa non abbiamo fatto durante la pandemia”.

Ed ecco la verità che nessuno si aspettava da Serena Autieri: “Ha presente il rullo? Non pensi a cose sconce. E’ la base su cui monti la bici da corsa: le toglie la ruota posteriore e ti sembra di stare su strada. Quando ci hanno sigillato in casa, abbiamo fato la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto.”