Piersilvio Berlusconi, stavolta gli dichiara guerra davvero: vuole ‘ucciderli’

Piersilvio Berlusconi e la guerra mediatica che nessuno si aspetta: questa volta è davvero la fine, ecco cosa succede

Viene definito uno degli uomini più potenti e riflessivo della storia della televisione, in quanto è sempre riuscito a captare come la società cambiasse e quali sono i gusti degli italiani. In merito a questo è riuscito a raggiungere ottimi risultati in termini di consensi e dati Auditel: stiamo parlando di lui, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda Mediaset. Questa volta, però, per Pier Silvio c’è una grande guerra da affrontare, le sue decisioni sono chiare.

Pier Silvio Berlusconi, come riporta proprio il suo cognome, è il figlio di Silvio Berlusconi, leader politico di Forza Italia e imprenditore di successo. Nel corso della sua carriera, sin da giovanissimo, ha sempre dimostrato la sua professionalità e il suo talento verso il mondo imprenditoriale legato ai media. Infatti, nel 1992, viene scelto come collaboratore del Marketing di Publitalia, fino a gestire il coordinamento di palinsesti di Italia1.

Visto la competenza, tre anni dopo Piersilvio diventa presidente e amministratore delegato R.T.I e vicepresidente del Gruppo Mediaset, venendo descritto come un leader forte, sicuro e carismatico. L’obiettivo dell’uomo è sempre stato quello di portare avanti i valori aziendali arricchendoli sempre di più con nuovi obiettivi e nuove informazioni che potevano far accrescere il patrimonio culturale e sociale dell’azienda.

Inoltre, bisogna affermare che ogni scelta fatta da Pier Silvio è sempre stata condizionata dall’andamento del mercato, da quello che ogni telespettatore chiede e soprattutto quello che vuol vedere: ogni programma deve rispecchiare la società attuale. Purtroppo, però, l’imprenditore e amministratore delegato è pronto a fare una vera e propria “guerra mediatica” (se così si può definire) per un motivo non indifferente: lo share.

Pier Silvio Berlusconi e la scelta mediatica

Una scelta ponderata quella presa da Pier Silvio Berlusconi? Beh non è dato saperlo ma questa volta il caro amministratore delegato dell’azienda Mediaset gioca d’anticipo e in maniera super strategica. L’uomo potrebbe abbassare gli ascolti del Festival di Sanremo o almeno questo sarebbe il suo obiettivo.

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia ci potrebbe essere molta concorrenza per il Festival con i numerosi programmi Mediaset che non si fermeranno. Tra questi C’e posta per te, Grande Fratello Vip, Le Iene e molti altri.

Nel dettaglio Dagospia fa sapere: “Dopo quasi 15 anni il Festival potrebbe essere controprogrammato. In onda C’è posta per te, Le Iene, il GfVip e non solo. Da Cologno a Viale Mazzini preparatevi alla pioggia di dietrologie…”.