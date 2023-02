Michael Schumacher, la notizia ha spezzato il cuore a familiari e fan I Tutto tenuto nascosto da tempo

Una notizia misteriosa è stata tenuta nascosta per molto tempo riguardante Michael Schumacher: ha spezzato il cuore a molti fan

La sua passione per la Formula 1 ha colpito il cuore di milioni di fan che sono riusciti a captare l’enorme talento che aveva: stiamo parlando di lui, Michael Schumacher. L’uomo viene considerato il migliore pilota di tutti i tempi e, insieme a Lewis è considerato colui che ottenuto più titoli nella storia della Formula 1. Purtroppo, però, qualche tempo fa una notizia misteriosa riguardante il pilota è stata tenuta nascosta scatenando una reazione molto sofferente da parte dei fan.

Nel corso degli anni Michael Shumacher è migliorato tantissimo e ha unito il suo talento con un grande perfezionamento soprattutto in gara, riuscendo a pianificare in anticipo qualunque eventualità o problema in gara e cercando sempre di mantenere una guida al limite. Non tutti lo ricordano, ma nel 2002 ha lasciato tutti senza parole con il primato di Campione del mondo con sei Gran Premi di anticipo, vincendone ben diciassette.

Dopo essere stato definito l’uomo record, Schumacher si ritira definitivamente all’età di 43 anni. Oltre la Formula 1, Schumacher ha anche avuto una seconda passione: quella per gli scii. Infatti, durante il tempo libero si recava con la famiglia. Purtroppo, però, quando va in Francia a sciare in compagnia del figlio Mick, perde l’equilibrio e sbatte la testa in maniera violenta contro una roccia. Per circa sei mesi, dopo essere stato ricoverato e operato d’urgenza rimane in coma farmacologico.

Nel 2014 il manager afferma che il campione esce definitivamente dal coma anche se, da quel momento in poi la famiglia è rimasta molto riservata circa la condizioni di salute del Campione. Però, qualcosa cambia qualche anno fa quando una notizia sconvolge i media ma anche i fan che rimangono davvero sconvolti.

Schumacher e il mistero che sconvolge i fan

Come anticipato, dopo aver comunicato nel 2014 la notizia dell’uscita dal coma del Pilota, la vita di Schumacher rimane per lo più riservata. Da quasi dieci anni, infatti, il pilota vive lontano dagli sguardi e circondato dall’affetto ei familiari. Ma qualche volta, succedono episodi sconvolgenti che lasciano davvero senza parole soprattutto per la poca sensibilità.

Nel 2016, pare che un amico di famiglia avrebbe scattato delle foto al Pilota dopo avergli fatto visita alla villa di Gland sul lago di Ginevra, con l’intento di vendere queste foto per 1 milione di euro.

Secondo quanto riportato da “The sun” tutte le “offerte” fatte dal fotografo sarebbero state respinte. Ad accertare la notizia è stata un un’inchiesta dei giudici di Offenburg, che non hanno dato nessuna generalità dell’autore delle foto. Il Pilota in queste foto era semplicemente sdraiato nel letto, niente di più.