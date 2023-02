“Laura Pausini picchiata dal compagno Paolo”: quello che è successo è pazzesco | Volano denunce

Le indiscrezioni sulla vita privata di Laura Pausini parlano di botte e denunce. Cosa succede alla cantante?

Tutti conoscono Laura Pausini, apprezzata cantante italiana che abbiamo visto esordire giovanissima con la sua La solitudine, brano che le è valso la vittoria nella categoria Giovani del Festival Di Sanremo nel lontano 1993.

A soli 19 anni il successo arriva nella vita di Laura che negli anni successivi si afferma come una della più brave cantanti di musica leggera italiana, e viene adorata sia nel nostro Paese che in America Latina, dove vende milioni di dischi.

Nella vita privata è legata dal 2005 al suo chitarrista Paolo Carta, dal quale ha avuto una bambina nel 2013, Paola. Ma è proprio riguardo il suo rapporto che inaspettatamente sono venuti fuori pettegolezzi che indicano il compagno come un violento che la picchia spesso. Vediamo cosa è successo.

Laura Pausini picchiata dal compagno?

Gli amanti del gossip avranno sicuramente sentito la notizia del rapporto violento tra Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta; un pettegolezzo suscitato qualche tempo fa un volto noto della tv, Alda D’Eusanio. La conduttrice si trova dentro la casa del Grande Fratello Vip nel 2020/2021 quando fa un’uscita che lascia tutti a bocca aperta. Parlando della cantante afferma con convinzione: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte“.

Inutile dire che è scoppiato un vero caso mediatico, e Alda è stata allontanata dalla Casa senza avere nemmeno il tempo di salutare, quasi di nascosto, e non si è mai vista nello studio assieme agli altri concorrenti. Immediata la risposta della Pausini che con il suo compagno fa sapere tramite avvocato: “[…] Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

La denuncia

E la querela da parte di Laura Pausini c’è stata davvero. Alda D’Eusanio in seguito ha provato a scusarsi, dicendo tra le altre cose: “Scusa per averti recato un dolore. Scusa per avere creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto”.

Tutto finito? Non proprio. C’è un’altra querelle circa l’ammontare del risarcimento chiesto dalla cantante, che Alda avrebbe indicato come pari a un milione di euro, smentita dallo staff della Pausini che parla di una cifra molto inferiore. Quale sarà la verità?