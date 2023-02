Ilary Blasi, ex concorrente del Gf le fa un disperato appello: “Fammelo fare”

Cosa cerca l’ex concorrente del GF da Ilary Blasi? E la conduttrice sarà in grado di accontentarlo?

Ilary Blasi è stata raggiunta da un appello di un personaggio che ha partecipato al Grande Fratello Vip e che ha espresso un desiderio che la riguarda.

La conduttrice è appena rientrata da una vacanza sule nevi del Trentino con il nuovo compagno Bastian Muller, e il 14 marzo sarà impegnata nella prima udienza per il divorzio da Francesco Totti. Avrà altro per la testa in questo momento, ma chissà che non ascolti le parole dell’ex gieffino. Vediamo di chi si tratta e cosa ha chiesto.

Ilary Blasi, il desiderio dell’ex gieffino

Il personaggio di cui parliamo ha partecipato al Grande Fratello Vip che è in onda in questo periodo, nel quale è rimasto circa 4 mesi, per poi uscire per problemi di salute. Si è distinto per la mania per le pulizie e per il carattere abbastanza ruvido, come la sua voce, che l’ha portato a diversi scontri. Avete capito di chi parliamo? Della regina delle televendite Patrizia Rossetti.

Cosa ha chiesto la rossa della tv? Sempre splendida a oltre 60 anni, Patrizia vorrebbe cimentarsi in un nuovo ruolo, come ha confessato al settimanale Chi: “Sapendo che a 63 anni posso anche non fare niente – che sensazione fantastica – se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta… Ma mi piacerebbe quel che non ho mai fatto, che so, l’inviata all’Isola dei Famosi. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima”.

Ilary accoglierà la sua richiesta? Difficile, ma del resto anche se la carriera della Rossetti è stata lunga il ruolo dell’inviata in Honduras forse non le si addice molto.

Le meteore della tv

Patrizia Rossetti ha poi continuato a raccontare cosa si prova quando si vive un momento di stasi lontani dalla tv: “Perché non scrivo un manuale su come si fa quando si abbassano le luci? È un’idea mica male, sa? Perché vede è una cosa che succede, fa parte della vita, della carriera, dei cicli professionali. È successo a tanti e a tante nel mondo dello spettacolo, non parliamo di meteore, succede e bisogna prenderla bene perché non finisce il mondo”.

Essere dimenticati dopo tanti anni in cui si entra nelle case dei telespettatori non è certo piacevole, e infatti osserva: “All’inizio, ovvio che ci sono rimasta male pure io, mi sono fatta l’esame di coscienza, volevo capire dove avevo sbagliato, ma non c’erano sbagli, […] Così, alla fine, ho apprezzato la mia vita più semplice, prima stavo 362 giorni all’anno in tv per dieci ore al giorno”. Ma la bella Patrizia non è certo stata dimenticata.