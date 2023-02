Gf Vip 7, Luca trattato malissimo da Antonino: il gesto di cattivissimo gusto non passa di certo inosservato

GF VIP 7: scatta il confronto tra i maschi alfa della Casa. Luca Onestini e Antonino Spinalbese ai ferri corti, è guerra fredda tra i due.

L’attuale edizione del “GF VIP” ha regalato agli spettatori numerose risse verbali ed epici scontri in diretta. Se le catfight sembrano essere una prerogativa delle Vippone, anche i gieffini maschi sfoggiano rivalità del tutto triviali.

Nelle ultime ore, due protagonisti del format sono arrivati ai ferri corti: si tratta dell’ex tronista Luca Onestini e del fascinoso hair-stylist Antonino Spinalbese.

Maschi alfa per eccellenza, i due hanno manifestato sin da subito una reciproca antipatia e, in occasione del compleanno di Antonino, Luca Onestini ha fatto inconsapevolmente scoppiare la bomba nel loft di Cinecittà.

“Posso farti gli auguri? Io gli auguri te li faccio: buon compleanno, Antonino“, ha esordito il veterano di reality. La reazione di Antonino Spinalbese ha completamente stroncato l’iniziativa amichevole del compagno di avventura.

GF VIP: scatta il confronto cruciale tra Luca ed Antonino

Il parrucchiere ha immediatamente replicato: “Preferivo di no, non mi piace la finzione, non apprezzo. Io non li avrei fatti, Luca, sono sincero. Io, personalmente, non amo questa cosa… La trovo finta!“.

Dal canto suo, Luca Onestini ha argomentato: “Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto, e con te non c’è… Però, mi sembrava corretto farteli. Ti ho detto solo: ‘Buon compleanno’. Non vengo qui a parlare di chissà cosa, è solo un: ‘Buon compleanno’… Non voglio nulla di più, scusami“. Il battibecco è proseguito in separata sede, e Antonino Spinalbese ha riferito in seguito all’amico Edoardo Tavassi le ragioni della sua animosità con l’ex tronista…

“Non ce la faccio”: Antonino Spinalbese stronca Luca Onestini

Antonino Spinalbese ha spiegato con dovizia il suo punto di vista ad Edoardo Tavassi: “Io ti dico cosa mi piace, e i suoi auguri non mi piacciono. Non ce la faccio ad accettare degli auguri senza dire la mia, dopo“.

Ha inoltre aggiunto: “Ragazzi, è più forte di me… Io sono sincero. Ho detto: ‘Grazie’, e poi non ce l’ho fatta a trattenermi. Io sono buono, e sono anche una persona che non sopporta certe situazioni. Non me ne frega nulla se ho sbagliato, secondo voi. Io, di mio, sono sempre stato educato, perché mia madre era una persona severa. Crescendo, mi sono reso conto che la mia educazione era un problema, e lo prendevo sempre in quel posto. Lavorando, e conscendo le persone, ho tolto gli insegnamenti di mia madre, e adesso sono schietto!“.