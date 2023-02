Bruno Barbieri ‘umilia’ una delle concorrenti di MasterChef: “Sei sporca, ma come ti sei presentata”

Le parole dello chef Bruno Barbieri rivolte a una delle concorrenti sono umilianti. La reazione non si fa attendere

Il popolare cooking show MasterChef è arrivato alla sua dodicesima edizione. Amato da milioni di telespettatori che seguono le avventure di aspiranti cuochi giudicati da veri chef, e che si contendono il premio finale, ovvero circa 100mila euro e la pubblicazione di un proprio libro di ricette, il programma è arrivato alla settima puntata.

Giovedì 26 gennaio oltre ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in studio a seguire le gesta dei concorrenti è arrivato lo chef stellato Jeremy Chan.

Tra le difficili prove della serata la Black Mystery Box, che con i suoi dieci ingredienti composti da cubetti di gelatina, ha messo a dura prova l’abilità degli aspiranti chef a creare un primo piatto gustoso. Altra prova molto difficile il second0 Skill Test nel quale i concorrenti devono riprodurre alcuni piatti dell’ospite della serata Jeremy Chan.

Bruno Barbieri: le offese alla concorrente

Ed è durante questa prova che lo chef Bruno Barbieri ha rivolto delle parole giudicate offensive verso la concorrente Silvia Zummo. Il suo commento è stato: “Sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù…non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio”.

La donna risponde piccata: “Pensavo si parlasse del piatto, non della mia eleganza”. Alla fine dopo aver sbagliato uno zabaione crudo si toglie il grembiule e si autoelimina prima che lo facciano i giudici.

In seguito la donna si sfoga sui social, dopo aver ringraziato per la bella avventura. Scrive Silvia: “L’avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta. Ringrazio innanzitutto l’organizzazione che consente la realizzazione del programma, c’è tanto lavoro dietro le quinte, con me tutti sono sempre stati gentili, disponibili e bravi! Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c’è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po’ meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura”.

E poi la stoccata a Bruno Barbieri: “Ringrazio gli chef, hanno davvero una grandissima competenza, con loro mi sono divertita e ho imparato molte cose. Una tiratina di orecchie a chef Bruno Barbieri, perché ai giudici non tutto può essere consentito; i commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”.