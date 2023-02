Barbara D’Urso, chi è la nuora e mamma della sua nipotina: trapela l’identità misteriosa della bellissima

Svelata la nuora della conduttrice napoletana. Non indovinerete mai di chi stratta. Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate a seguite della televisione italiana. Nel corso degli anni ci ha intrattenuto con i suoi programmi divertenti e leggeri, conquistando milioni di telespettatori che seguono ogni sua mossa.

Non è un caso se viene soprannominata la Regina di Canale 5! La sua carriera televisiva infatti è cominciata proprio su Mediaset, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Mentre della sua sfera professionale sappiamo ormai tutto, non si può dire la stessa cosa della sua vita privata.

Il segreto è svelato

Nonostante la sua personalità travolgente e il suo carisma da vendere, la barbarella nazionale si è sempre mantenuta discreta sulla sua famiglia. La conduttrice di Pomeriggio 5 non hai mai condiviso foto dei suoi figli o dei suoi familiari, anche se ha sempre dichiarato di essere molto legata Giammauro ed Emanuele, i due figli avuti da Mauro Berardi.

I due sono stati legati per ben 15 anni prima di dirsi addio, anche se dopo la separazione non sono rimasti in buoni rapporti. Addirittura secondo alcune indiscrezioni non si sarebbero nemmeno rivolti la parola per diversi anni. Solo nell’ultimo periodo sembra che si siano riavvicinati, soprattutto per il bene dei figli.

Questi ultimi a differenza die genitori hanno sempre cercato di stare alla larga dal mondo dello spettacolo. Infatti uno lavora come medico e l’altro è un video maker. Proprio per questa ragione la D’Urso non ha mai parlato apertamente né di Giammauro né tantomeno di Emanuele, anche se più volte ha espresso di fronte alle telecamere l’amore e l’affetto che prova per loro.

Quindi l’annuncio da parte della conduttrice è arrivato in modo inaspettato. Alcuni giorni fa Barbara è stata ospite di Verissimo, programma condotto dall’intramontabile Silvia Toffanin. Durante l’intervista la Regina di Canale 5 si è lasciata andare confessando di essere diventata nonna. E’ accaduto alcuni mesi fa e dopo la varie speculazioni che stavano circolando online finalmente la D’Urso ha sputato il rospo.

Quest’ultima non ha svelato molti dettagli sulla nipotina, per rispetto di suoi figlio e della nuora, che ha definito “una grande lavoratrice, una ragazza stupenda”. I neogenitori ci tengono a mantenere un basso profilo, infatti la presentatrice non ha nemmeno svelato quale dei due figli l’ha resa nonna, ma tutto fa pensare che sia il figlio maggiore, Emmanuele, che lavora come medico.