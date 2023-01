Enorme lutto Rai, aveva solo 62 anni: i medici non hanno potuto fare nulla | Una vera tragedia

Una perdita davvero incredibile quella che ha dovuto subire l’azienda Rai, i medici non hanno potuto fare nulla: ecco di chi si tratta

Come tutti sappiamo, l’azienda Rai è uno dei primi poli televisivi più importanti per quanto riguarda il settore della comunicazione e dei media. Grazie a questa importante azienda, nel tempo il pubblico ha potuto usufruire di alcuni servizi che ovviamente hanno subito un evoluzione a seconda del tempo che è passato. Purtroppo, però, qualche volta bisogna fare i conti con le brutte notizie che riguardano le perdite di alcuni pilastri della storia dell’azienda Rai, come è successo qualche giorno fa.

La Rai si è sempre distinta dalla sua concorrenza per via delle enormi abitudini che ha restituito al suo pubblico circa i servizi che ha sempre offerto sin dalla sua nascita. Non si può dimenticare che l’evoluzione mediatica è partita grazie a questo polo televisivo che ha garantito anche agli spettatori degli anni Cinquanta di imparare a leggere e scrivere con alcuni programmi di punta dell’epoca.

Non solo, sono nati i primi spot pubblicitari e, con l’avvento di Portobello, è nato il primo programma a colori anche se inizialmente questo storico programma è stato trasmesso in bianco e nero. Questo è stato il punto di riferimento di molti programmi a susseguirsi che hanno dato spunto all’inventiva dell’azienda Rai circa varietà, programmi di intrattenimento e programmi dedicati alla cultura e all’arte.

Per fortuna, come tutte le aziende di punta, vi sono dei giornalisti che all’interno di questa azienda solida e intellettuale hanno lasciato un segno importante garantendo determinati servizi giornalistici di cui non si può dimenticare l’esistenza. A lasciare il mondo giornalistico è uno dei volti di punta dell’azienda che ha cambiato il modo di raccontare le notizie, anche quelle più drammatiche.

Rai, la tragedia che ha lasciato senza parole il pubblico

Qualche volta l’azienda di punta deve affrontare perdite significative che lasciano l’amaro in bocca ai telespettatori. Questa volta, purtroppo, a lasciare il mondo del giornalismo è stato uno dei volti fondamentali: lui, Ludovico Di Meo. L’uomo aveva solo 62 anni. Il giornalista ha lavorato per molto tempo in Rai, divenendo successivamente direttore generale di San Marino RTV. In molti, però, ricordano quando ha annunciato nel 2001 l’attentato alle Torri Gemelle.

Purtroppo l’uomo era stato operato alle coronarie, venendo successivamente dimesso. Tornando a casa si è sentito nuovamente male, per via dell’intervento; sono stati inutili gli interventi del personale sanitario.

Simona Ventura ha ricordato su Twitter il giornalista affermando: “Ho perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole,io e Giovanni Terzi non ti dimenticheremo mai”.