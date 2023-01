Mario Balotelli, ricordate la figlia Pia avuta con Raffaella Fico? Oggi è uno splendore | Eccola qui

Sono passati già 10 anni da quando Mario Balotelli ha avuto una figlia con Raffaella Fico. Com’è cambiata la piccola Pia

Correva l’anno 2011 e le pagine del gossip venivano infuocate dalle ultime succose notizie: la storia tra la showgirl Raffaella Fico e il calciatore Mario Balotelli. Un amore nato all’improvviso che non lascia presagire tutto ciò che ne è seguito, ovvero polemica, litigate e accuse.

I due ragazzi sono infatti molto giovani, lei reduce dall’esperienza del Grande Fratello cerca di ritagliarsi un posto nell’affollato mondo dello spettacolo, lui si divide tra Inghilterra e Italia dando vita al fenomeno Super Mario. Ma la fama e la popolarità portano tante tentazioni e quella che sembra una grande storia d’amore finisce a causa dei tradimenti.

Quello che fa scalpore è ciò che segue; Raffaella resta incinta di Pia e inizia una guerra con il suo ex che non vuole riconoscere la figlia, finché finalmente nel 2014 il miracolo accade, e da allora tra loro torna il sereno. In seguito la ragazza è tornata al Grande Fratello versione Vip, dove ha ripercorso, su insistenza di Alfonso Signorini, la vicenda.

Un amore unico

Raffaella Fico confessa: “Non sono mai stata innamorata di nessun altro come di lui. Con quel ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto molte situazioni gravi che lo hanno portato a diventare ciò che non era. Io avevo 21 anni, non è stato colpo di fulmine, io a lui sono piaciuta tantissimo. Mario mi ha corteggiata con telefonate e rose rosse e da lì poi tutto il resto”.

Un “resto” che è pesante da raccontare, ma la showgirl va avanti e rivela: “Mario non era in Italia, la storia è stata turbolenta, prima ha cercato di avere un figlio con me, poi non voleva più e mi cacciò di casa, poi lo voleva, poi non lo voleva. La situazione era pesante. Abbiamo impiegato 7 mesi ad avere Pia avevamo un progetto di vita insieme. La nostra relazione è stata molto soffocata, avevamo troppe persone che ci hanno messo il becco”.

La piccola Pia Balotelli com’è oggi

Le cose sono molto cambiate oggi e una volta appianati i dissapori i due hanno trovato un buon equilibrio per il bene della piccola Pia, che nel frattempo è diventata una bella signorina. Spesso i genitori condividono sui rispettivi profili le immagini dei momenti passati assieme.

Ammette Raffaella Fico: “Oggi i nostri rapporti sono sereni e distesi. Mario ama Pia da morire. Ci sono voluti un po’ di anni, lui mi ha chiesto scusa dicendo che all’epoca era un ragazzo. Io voglio bene a Mario come un fratello abbiamo un rapporto bellissimo ci confidiamo, all’epoca abbiamo sbagliando entrambi“.