Alfonso Signorini perde la sua punta di diamante: stracciato il contratto senza troppi ripensamenti

Pessime notizie per il conduttore Alfonso Signorini: la star del programma abbandonerà il GF Vip, l’addio è confermato.

Giunto alla settima edizione del reality per antonomasia, l’eclettico Alfonso Signorini ha ampiamente dimostrato di stare al passo con i tempi, inserendo significative migliorie nel programma di punta di Canale 5.

Ha infatti riservato un ruolo cucito su misura per l’ex Vippona Giulia Salemi, promuovendola al rango di “madrina dei social”, e le costanti interazioni con la piattaforma di Twitter contribuiscono a rinsaldare il contatto con il pubblico da casa.

Inoltre, dopo aver fiutato il potenziale televisivo di Sonia Bruganelli, riconfermandola nel ruolo di opinionista, Alfonso Signorini l’ha affiancata alla navigata e solare Orietta Berti, storica interprete della musica leggera in salsa tricolore.

Nonostante le iniziali incertezze, il connubio Berti-Bruganelli gode di un buon feedback da parte degli spettatori, e le due colleghe si bilanciano perfettamente proprio in virtù delle differenze caratteriali, apportando un valore aggiunto ai rituali prime time dello show. Nelle ultime ore, però, il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato una bomba: Orietta Berti sarebbe pronta ad abbandonare l’ambita poltroncina rossa, dirigendosi a passo di carica verso i portoni di Viale Mazzini.

Alfonso Signorini rinuncia a Orietta Berti: Fabio Fazio si accaparra la cantante

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Alberto Dandolo ha confermato i rumors circa i nuovi progetti di Orietta Berti, proponimenti che escludono un’ulteriore ruolo di opinionista nel format del Biscione.

Il giornalista ha infatti asserito: “La Berti, anche grazie ad un buonissimo contratto, è sbarcata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto, la vedremo anche in Rai. L’artista emiliana reciterà infatti un ruolo nella serie di successo “Che Dio ci aiuti”. E questo è solo il primo passo per tornare alla TV di stato. Lei farà il suo ingresso in Rai dalla porta principale, e tornerà da Fabio Fazio. La rivedremo al tavolo di “Che tempo che fa”, e non è finita qui. Infatti si dice che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia“.

La conferma di Orietta Berti

Seppur velatamente, anche la cantante ha anticipato le sue mosse per il futuro, dichiarando alla testata “La Repubblica”: “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto… A Mediaset mi lasciano molto libera…“.

Orietta Berti ha infine concluso: “Al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso… È buono, è religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo, e stiamo benissimo insieme…“.