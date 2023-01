Maria De Filippi, purtroppo non c’è più nulla da fare: Mediaset dopo anni ha deciso di abbandonarla | Una decisione sofferta

L’azienda Mediaset ha dovuto prendere una decisione molto dura e per Maria De Filippi non c’è stato nulla da fare: ecco cosa è accaduto

Una delle donne che il pubblico reputa la Regina per eccellenza della televisione italiana è proprio colei che ha regalato momenti indimenticabili ai suoi spettatori con gli show del momento che ottengono dopo vent’anni un ottimo indice di share: ovviamente non ha bisogno di grosse presentazioni, parliamo di lei, Maria De Filippi. Nonostante i suoi programmi che la rendono apprezzata nel mondo dello show business, qualcosa è andato storto e Mediaset ha preso una decisione sofferta che ha lasciato senza parole perfino la conduttrice.

Negli anni, una donna come la De Filippi, con il suo carisma, il suo charme e la sua enorme professionalità è stata in grado di mettere su ei programmi e renderli unici e seguiti dal pubblico che non aspetta altro che il momento in cui vengono riproposto. Gli esempi lampanti possono essere il talent Amici, l’attesissimo momento invernale dedicato a C’è posta per te e il dating alla ricerca dell’amore Uomini e Donne.

Oltre il successo mediatico ricevuto dalla splendida Maria, la donna è stata più volte al centro dell’attenzione anche per la società che condivide con suo fratello, la Fascino. Questa, detiene molti dei programmi sopra citati e anche altri proposti al pubblico in precedenza. Ad esempio, possiamo ricordare Temptation Island sia nella versione Vip che in quella Nip.

Nonostante il successo, però, la conduttrice insieme a suo fratello hanno deciso di non produrlo più, una notizia molto amara affrontata dal pubblico che apprezzava in maniera particolare questo format. Brutte notizie per l’azienda Mediaset circa un altro programma che era l’attesa di questo 2023.

Lo stop definitivo da parte di Mediaset: per il programma non c’e nulla da fare

Sul talento di Maria De Filippi non si contesta, ma le brutte notizie quando arrivano non possono far altro che, almeno momentaneamente, essere accettate. Nonostante l’annuncio meraviglioso fatto in precedenza, un programma atteso dal pubblico è stato totalmente cancellato. Un colpo di scena per chi non aspettava altro che il famoso show, La Talpa.

Come spiegato da Marco Salvati, il reality show salta ma la motivazione è chiara: “I diritti sono passati da Mediaset alla Fascino di Maria De Filippi. Credo che lei non se ne sia più interessata ed è rimasto negli scatoloni. Mi dispiace perché quello sarebbe veramente un ritorno spettacolare, facciamo una petizione”.

Chissà se il ritorno potrebbe avvenire in seguito, ma in questo momento, pare che la conduttrice non sia interessata al magico ritorno de La Talpa in Mediaset.