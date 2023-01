Iva Zanicchi, la tragedia arriva in queste ore: purtroppo è finita | Non c’è stato nulla da fare

Iva Zanicchi riceve una notizia sconcertante: dopo Ballando con le Stelle, scatta un’altra esclusione per l’Aquila di Ligonchio.

L’irriducibile “Aquila di Ligonchio” negli ultimi mesi ha goduto di rinnovata fama, grazie anche alla sua partecipazione al format “Ballando con le Stelle“.

La verace cantante emiliana ha infatti danzato nel format a fianco del professionista Samuel Peron, conquistando immediatamente la simpatia del pubblico… E un po’ meno quella della giurata Selvaggia Lucarelli.

La cantante di “Zingara” aveva infatti etichettato la giornalista, rea di aver stroncato una sua esibizione, con epiteti irripetibili, e la controversia tra le due ha tenuto banco a lungo sui social. Dopo la prevedibile eliminazione nel corso del dancing-show, Iva Zanicchi è rientrata nei ranghi, godendosi la tranquillità della sua villetta brianzola assieme al compagno Fausto Pinna.

La potente contralto, però, non ha dimenticato il suo primo amore: se l’esperienza a “Ballando” può considerarsi quanto meno goliardica, il suo talento canoro, invece, resta indubbio. E Iva Zanicchi sembra non aver digerito l’esclusione dall’imminente Festival di Sanremo…

Iva Zanicchi fuori da Sanremo 2023: la cantante non ci sta

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per aprire i battenti, e Amadeus, spalleggiato dal co-conduttore Gianni Morandi, sta già scaldando i motori in vista della serata inaugurale. Come da copione, la rassegna animerà il palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio venturi, riservando una parentesi speciale ai BIG della canzone italiana.

L’8 febbraio, infatti, 3 protagonisti delle classifiche musicali compariranno contemporaneamente sullo stage di Sanremo: si tratta di Gianni Morandi, già co-host dell’evento, e dei colleghi Al Bano e Massimo Ranieri. L’esclusione dalla kermesse ha indispettito la possente “Aquila di Ligonchio”, 3 volte vincitrice del leoncino d’oro rampante. A fronte della notizia, Iva Zanicchi ha approfittato di un’intervista a RTL 102.5 per lanciare una frecciatina caustica al mattatore del Festival, Amadeus.

Iva Zanicchi pungola Amadeus: “Sono rimasta solo io”

L’attempata e schietta performer ha rivolto un appello in radio ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, ma manca una donna. Della mia età, ci sono rimasta solo io!“.

Iva Zanicchi ha poi smorzato i toni, sottolineando l’importanza della kermesse per i talentuosi esordienti: “Sanremo è fondamentale per i giovani artisti… Devono arrivare preparati, e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia: teniamocelo caro!“. I giochi sono ancora aperti: Amadeus sceglierà di affidare un cameo a sorpresa alla cantante emiliana?