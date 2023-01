Christian De Sica, dopo anni la verità mai detta sulla madre: “Ero figlio di…” | Tutti sconvolti

Christian De Sica rivela un dettaglio sconvolgente circa la propria infanzia: dopo molti anni, emerge finalmente tutta la verità.

Sin dalla giovane età, Christian De Sica ha scelto di ricalcare le orme paterne, muovendo i primi passi nel mondo del cinema all’inizio degli anni ’70. Figlio d’arte del celebre Vittorio De Sica, e dell’attrice spagnola Maria Mercader, il poliedrico comico, regista e sceneggiatore ha inaugurato l’inflazionato genere dei “cinepanettoni“.

Christian De Sica ha monopolizzato per molti anni i botteghini italiani, soprattutto in concomitanza del Natale, sempre a fianco dell’amico e collega Massimo Boldi, con cui ha costruito nel tempo un sodalizio umano e professionale.

Scanzonato e irriverente, ma mai sopra le righe, il navigato attore mantiene la sua vita privata al riparo dai riflettori, scindendola nettamente dal suo personaggio pubblico. Refrattario ai gossip, risulta tutt’ora sposato con Silvia Verdone, con cui ha convolato a nozze nel 1980. Il longevo matrimonio sembra testimoniare la sua natura fedele e solidamente ancorata al concetto di famiglia, come testimoniato anche durante una recente intervista resa a Mara Venier.

Christian De Sica ha rievocato con affetto l’indimenticato padre, rivelando alla conduttrice veneta un retroscena del tutto inaspettato circa la sua infanzia…

La doppia vita di Vittorio, Christian De Sica rivela la verità sul padre

Nonostante la sua propensione al riserbo, Christian de Sica ha recentemente concesso agli spettatori di “Domenica in” uno spaccato del suo vissuto con il padre, il pluripremiato Vittorio.

Cineasta, teatrante e prolifico documentarista, Vittorio De Sica ha coltivato, in parallelo a quella profusa nel cinema, la passione per due donne distinte, costruendo una famiglia con ognuna di esse. Le due donne sono state ignare per molto tempo l’una della presenza dell’altra, grazie ad abili sotterfugi del consumato attore. Christian De Sica, figlio di Maria Mercader, avrebbe quindi rivestito inconsapevolmente il ruolo di figlio illegittimo, almeno fino al riconoscimento ufficiale della paternità.

Christian De Sica: “Faceva tutto doppio”

Vittorio De Sica ha gestito per diversi anni le due relazioni parallele, ricorrendo a istrionici sotterfugi per sedare i sospetti delle rivali in amore.

Christian De Sica ha infatti rivelato a “Domenica in”: “Io ero figlio dell’amante di mio padre. Lui era sposato con un’altra attrice, che si chiamava Giuditta Rissone, e aveva una figlia, mia sorella. Non aveva il coraggio di dircelo, ma lui faceva tutto doppio. Il 24 (dicembre, n.d.r.) mangiavamo prima i tortellini, il cappone e il panettone, poi si metteva a letto, prendeva un taxi e attraversava Roma. Andava ai Parioli, si metteva a tavola con la prima moglie, e mangiava i tortellini, il cappone e il panettone.”. L’attore ha poi concluso con affettuosa ironia: “Anche il 25, stessa storia: tutto doppio, faceva!“.