‘Addio’ Mara Venier, è successo così all’improvviso: hanno provato di tutto

Mara Venier ha compiuto una scelta sofferta e spiazzante: adesso è finalmente pronta a tagliare i ponti con il passato.

Eletta all’unanimità “Zia d’Italia”, la veneziana Mara Venier rappresenta da molti anni un punto saldo per la pubblica emittente. Umorismo spiccato e parlantina sciolta, la loquace conduttrice veneziana ha firmato molti format di successo, collezionando innumerevoli presenze in Rai sin dai lontani anni ’90.

Il 2022 ha rappresentato per la mattatrice in giro di boa, e numerosi rumors discrepanti hanno messo in dubbio la sua permanenza al timone di “Domenica in”.

Mara Venier stessa aveva sfatato ogni illazione, dichiarandosi pronta ad affrontare con grinta le nuove sfide nel programma anche per gli anni a venire, con buona pace del premuroso marito Nicola Carraro.

Durante una recente intervista, però, la conduttrice ha ritrattato le precedenti dichiarazioni, adducendo il pretesto di logoranti problemi di natura fisica. Il 2023 sarà l’ultimo anno di “Zia Mara” nello storico varietà di Rai1?

Mara Venier vuota il sacco: “Sarà la mia ultima stagione”

L’incontenibile veneta ha rilasciato un’illuminante intervista alla testata “Oggi” nel settembre del 2022, chiarendo una volta per tutte le sue volontà professionali e intime per il futuro. Reduce peraltro da una dolorosa frattura al piede, nonché da un decorso post-operatorio odontoiatrico traumatizzante, la conduttrice sembra accusare una certa stanchezza, e ha ammesso: “Sarà la mia ultima stagione“.

Mara Venier ha quindi argomentato: “Lo ripeto, e ne sono convinta. Dopo questa, smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me…“. La frattura al piede, e la successiva operazione ai denti hanno probabilmente scombussolato l’organismo della conduttrice, che tutt’ora avverte strane sensazioni fisiche durante le dirette. Questo, e altro, ha raccontato ancora ai microfoni di “Oggi”.

“Sono spaventata”: addio a Domenica in, Mara Venier molla il colpo

La mattatrice ha in seguito confessato: “Sono spaventata, sì. Lo sono già di mio per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare.“.

Ha infine concluso: “Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi, e fare una figuraccia“. La sua assenza dal programma creerà un vuoto tangibile nei fedeli spettatori e fan, che la seguono regolarmente sullo schermo e sui social. Non resta che godersi la sua performance conclusiva a “Domenica in”: conoscendo “Zia Mara”, siamo sicuri che verrà scolpita negli annali della TV!