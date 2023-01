Mondo del cinema Italiano distrutto: il grande attore se n’è andato: è successo in queste ore

Il famoso attore è scomparso e il mondo del cinema piange con i suoi familiari. Non aveva nemmeno 60 anni

La morte di un attore famoso colpisce il pubblico quasi come fosse una persona di famiglia. Soprattutto quando riguarda volti molto noti, come la recente scomparsa della grande Gina Lollobrigida, che ha lasciato un grande vuoto nel cinema italiano.

Ma il cinema italiano torna a piangere, e questa volta ad andarsene è un uomo, famoso soprattutto per i suoi ruoli in film che hanno per argomento il mondo della criminalità organizzata e la lotta alla Mafia, ma non solo.

La morte del noto attore

A lasciarci nelle ultime ore è stato Santo Bellina, attore molto famoso anche se il nome potrebbe non richiamare immediatamente alla mente il suo viso. Stroncato da un male a nemmeno 60 anni, ne aveva infatti 58, siciliano di nascita, ha visto il suo debutto la pellicola Il pentito, nel 1985. Da allora ha recitato per lo più, come detto, in pellicole che hanno per tema la lotta alla Mafia e alla criminalità organizzata.

Una tra tutte il cult La Piovra, che lo ha visto sia nella quinta stagione che nella settima. Ma tanti altri sono i titoli che è doveroso citare, il toccante Ragazzi Fuori del 1990, La scorta, Don Milani – Il priore di Barbiana nel 1997. E poi ancora Storia di ragazzi e di ragazze per la regia del grande Pupi Avati. Ma non solo.

Santo Bellina è stato presente anche in titoli come Nassiryia – Per non dimenticare, varie miniserie come Paolo Borsellino nel 2004 o ancora Squadra Antimafia, Distretto di polizia, Ris. Negli ultimi anni ha avuto una parte nella serie La porta rossa, con Lino Guanciale, dove qualcuno lo ricorderà nei panni di Michele Rizzo. Pochi mesi fa ha partecipato alla fiction Il Cacciatore, ambientata in Sicilia.

I messaggi di addio

Santo Bellina si è spento nelle ultime ore e tanti sono i messaggi di chi ha voluto ricordarlo ed esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, tra chi ha avuto il piacere di lavorare con lui e chi invece lo seguiva per la sua carriera, appassionandosi ai suoi ruoli.

Oltre che in televisione e al cinema è stato anche attore di teatro, e Gabriele Perrini, direttore artistico del Gran galà del teatro dialettale Premio regionale Città di Castelbuono lo ha ricordato così: “Ci mancherà il tuo senso dell’umorismo, la tua professionalità ma soprattutto l’entusiasmo con il quale affrontavi ogni singolo momento della nostra kermesse”. Addio, Santo Bellina.