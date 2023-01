Michael Schumacher, la situazione precipita: il macabro gesto compiuto proprio da lui | Per la famiglia una vera tragedia

Le ultima novità sull’ex pilota della Ferrari hanno a dir poco fatto rabbrividire i fan. Scopriamo cosa è successo.

Correva l’anno 2013 quando Michael Schumacher rimase gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuta su un pista da sci nei pressi di Meribel. Un terribile episodio che ha portato la famiglia a non rivelare mai le condizioni attuali dell’ex pilota.

La sua è stata una carriera memorabile, riuscendo ad ottenere innumerevoli successi e record. Non a caso è stato l’unico a vincere ben 5 titoli mondiali con la Ferrari arrivando invece ad un totale di sette nel corso della sua carriera automobilistica, un numero raggiunto solamente da un altro pilota in tutti questi anni, Lewis Hamilton.

Ancora oggi Michael è considerato uno dei migliori piloti di sempre. A soli 4 anni era giù alla guida del kart, mentre è approdato in Formula 1 all’inizio degli anni ’90, prima con la Jordan e poi con la Ferrari, dove rimase fino al suo primo ritiro avvenuto nel 2006.

Infatti Schumacher ha fatto ritorno nel 2010 correndo per la Mercedes, con la quale ha gareggiato fino al suo ritiro definitivo, avvenuto nel 2012. Purtroppo l’anno successivo è avvenuto il terribile incidente, che lo ha seriamente messo in pericolo di vita.

Il gesto inatteso

La caduta lo ha lasciato in coma farmacologico per diversi mesi, anche se la famiglia non si è mai sbilanciata sulla situazione dell’ex campione. La moglie Corinna e i due figli Mick e Gina Maria gli sono rimasti sempre vicini in questi anni.

Come accennato in precedenza, la famiglia ci tiene molto alla privacy e non ha mai rivelato dettagli sulle condizioni di Schumacher. Nelle ultime ore però sono emersi alcuni dettagli raccapriccianti. A quanto pare, tre anni dopo l’incidente che ha coinvolto l’ex pilota di Formula uno, uno dei suoi presunti amici è andato a trovarlo nella sua villa di Gland, piccolo comune svizzero situato nel nord-ovest del paese.

E’ emerso che questa persona ha scattato alcune foto di Michael, ovviamente ad insaputa dei familiari. Non solo, l’uomo avrebbe cercato di vendere le immagini ad alcune testate giornalistiche europee in cambio di un milione di euro. Tutte però si sarebbero rifiutate di pubblicarle. Dalle indagini messe in atto dalla polizia tedesca non si sono avute notizie né dell’uomo che avrebbe messo in scena questo atto spregevole, né di Corinna che ha sporto la denuncia né tantomeno delle foto che sarebbero state scattate dall’uomo.