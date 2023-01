Letizia di Spagna, look da capogiro: quanto costa l’eleganza delle sue scarpe | Da non credere

La Regina consorte di Spagna Letizia Ortiz esibisce un look haute couture durante un convegno: ecco il prezzo sorprendente dell’outfit.

Classe ’72, l’affascinante testa coronata di Spagna ha recentemente presenziato ad un evento benefico, sfilando al termine del convegno sotto l’occhio morboso dei paparazzi. Letizia Ortiz ha partecipato infatti al meeting della Federazione Spagnola per le Malattie Rare in veste di dirigente, aggiornandosi con il suo team circa i recenti sviluppi medici in materia.

Ex giornalista di “Bloomberg ” e della “CNN”, ha impalmato l’erede al trono Felipe VI nel maggio del 2004, assumendo il ruolo di protagonista nella Royal Family in salsa iberica.

Sensibile alle tematiche sociali, la 50enne mozzafiato negli anni ha stregato gli appassionati di gossip e moda con i suoi outfit sempre sobri ma impreziositi da dettagli fashion, conquistando lo status di icona di stile, in parallelo ovviamente alla sua carica istituzionale.

Svolazzante cappotto in cammello, e tailleur morbido, la Regina consorte ha sfoggiato un total look griffato Carolina Herrera, eccezion fatta per le decolleté dal tacco a spillo. Ecco i dettagli sul suo outfit tutto da copiare.

Letizia di Spagna: lo stile sartoriale elegante e senza tempo

Letizia Ortiz è stata certamente benedetta dalla genetica: fisico tonico e asciutto, distribuito su 170 centimetri di regale altezza, la nobile spagnola vanta un aspetto giovanile a dispetto dei suoi cinquant’anni. Regolari sessioni in palestra e frequenti appuntamenti con le migliori beauty expert completano l’immagine da eterna ragazza in carriera: anche la pelle del viso appare infatti compatta e luminosa.

All’uscita dal convegno per le malattie rare, Letizia Ortiz ha marciato elegantemente a beneficio dei fotografi, sfoggiando un trench pesante in cammello firmato Carolina Herrera, opportunamente schiuso per consentire uno scorcio all’outfit sottostante. Un capospalla, dal collo reverse e e cintura in vita, lanciato lo scorso dicembre dall’omonima casa di moda. Il prezzo del cappotto si aggira attorno ai 1.785 euro, almeno secondo il prezzo di listino. La Regina consorte, inoltre, ha scelto un maglione leggero a costine arricchito dai bottoni sui polsini, indossato sopra i pantaloni svasati a stampa scacchi. Entrambi i capi appartengono ancora una volta al campionario dell’ultima collezione di Carolina Herrera.

Le decolleté a spillo: il tocco sensuale per sdrammatizzare l’austerità del look

Letizia Ortiz ha boicottato l’amata Carolina Herrera, optando per un paio di heels a punta di Magrit. Le decolleté a punta in pelle nera vantano linee pulite e un tacco sottile e affusolato, e compaiono appena sotto i pantaloni a palazzo.

Il prezzo delle calzature, come riferito dagli esperti della Royal spagnola “Fashion police“, si aggira attorno ai 218 euro. Un importo tutto sommato ragionevole, se si considera che la reggente di Spagna le ha date in pasto con disinvoltura ai riflettori. Per quanto riguarda la borsa, il bauletto nero si rivela la scelta prediletta dalla nobile iberica: pratica tracolla e dettagli a vista, è l’accessorio perfetto per combinare funzionalità e buon gusto.