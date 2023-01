Mara Venier, da Domenica In al ricovero in ospedale: ecco come sta

Brutta avventura per la zia d’Italia Mara Venier, ricoverata in ospedale. Cosa è successo al volto di Domenica In

Il nome Mara Povoleri non vi dice nulla, ma in effetti è così che si chiama la zia d’Italia Mara Venier, da anni al timone del fortunato contenitore Rai Domenica In, sebbene ogni anno dichiari essere l’ultimo.

E anche per il 2022 ha dichiarato nel programma radio L’autostoppista: “Se mi offrissero il Festival di Sanremo direi grazie, non sono adatta, ma a ‘Domenica in’, ogni volta che me l’hanno proposta, non ho mai saputo dire di no. In questo momento non ho la certezza di nulla su che cosa accadrà. Il pubblico mi chiede di rimanere, mi commuove l’affetto nei miei confronti e credo che questo sia importantissimo. Se faccio un’altra ‘Domenica in’ mio marito mi lascia“.

Ma siamo nel 2023 e puntualmente seduta nella sua poltroncina c’è ancora lei, che non riesce proprio ad allontanarsi dal suo programma. Il marito Nicolo Carraro se ne sarà fatto una ragione, probabilmente.

Mara Venier in ospedale

Del resto Mara Venier anche in ospedale non ha fatto altro che contare i giorni che la tenevano lontana dalla sua Domenica In. Dopo essersi sottoposta ad un impianto dentistico, la conduttrice ha avuto grossi problemi che le hanno provocato addirittura una paresi facciale, come ha raccontato su Instagram.

La bionda Mara ha detto in quei terribili momenti: “Voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra mento. Tralascio il resto, non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )”.

I danni e la ripresa

In seguito ha dovuto sottoporsi ad un altro intervento da un chirurgo maxillofacciale per rimediare al danno. E sulle pagine di Gente ha ripercorso quel periodo buio: “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità […] Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”.

Il pensiero corre sempre al suo programma, dove per fortuna dopo un po’ è potuta tornare. E dove ancora oggi la troviamo, guarita, bella e simpatica come sempre e senza nessuna voglia di cedere il suo posto, con buona pace del marito.