Che Dio Ci Aiuti, com’è nella realtà Suor Teresa: è uno schianto mozzafiato!

L’attrice che interpreta Suor Teresa nell’amata Che Dio ci aiuti nella realtà è bellissima, vediamo di chi si tratta

La nuova stagione della serie Che Dio ci aiuti è cominciata da poco e grandi sorprese aspettano i telespettatori, tra nuovi arrivi e abbandoni di vecchi personaggi. A lasciare il convento degli Angeli Custodi sarà proprio la protagonista Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti.

Il suo posto è stato preso da Azzurra, e tra i nuovo volti scopriamo Suor Teresa Monachini, donna abbastanza rigida che fin dal suo ingresso si scontra con la giovane che secondo lei non sarebbe pronta per indossare il velo. Ma chi è Suor Teresa nella realtà? Chi si nasconde sotto l’abito monacale?

Chi è l’attrice che interpreta Suor Teresa

L’attrice che si nasconde sotto le vesti della nuova suora si chiama Fiorenza Pieri, è fiorentina ed ha 43 anni. Non è nuova in televisione, l’abbiamo vista già in altre fiction come Don Matteo, Io ti cercherò e Doc nelle tue mani, oltre che in alcune pellicole come la recente Odio il natale. In più ha prestato il suo volto a molti spot televisivi.

Non si conosce molto della sua vita privata, a parte che è un’insegnante di recitazione. A Fanpage ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha ammesso di conoscere la fiction Che Dio ci aiuti, attraverso la mamma: “Mia madre l’ha sempre guardata, io non l’avevo vista tutta, però era qualcosa di familiare, di cui conoscevo i personaggi. Suor Angela mi è sempre piaciuta tantissimo. Azzurra è simpaticissima”.

Ma proprio con Azzurra ci saranno i più duri conflitti: “Entro come elemento disturbante. Il mio atteggiamento accademico, duro, giudicante nei confronti di questo loro essere delle suore non convenzionali, porterà Azzurra ad avere un discreto conflitto nei miei confronti”.

La vita di una suora

Fiorenza Pieri inoltre ammette di aver trovato interessante vestire gli inusuali abiti di una suora: “È una vita distante dalla mia, non mi aspettavo di scoprire delle cose. Indossare l’abbigliamento castigato di una suora e l’assenza di trucco, rinunciare a portare la propria immagine prima del proprio contenuto, è qualcosa di inusuale. Mi sono resa conto che nella vita, anche soltanto mettersi una camicetta in cui ci si sente belle, è già un potenziamento della propria personalità. Invece, in quelle vesti puoi portare fuori solo il tuo contenuto”.

Insomma, un’attrice interessante che saprà portare una ventata di novità in una serie arrivata alla settima stagione ma amata come il primo giorno.