Silvia Toffanin, l’annuncio arrivato in diretta è drammatico: la malattia che non lascia scampo

La struggente confessione è arrivata durante una puntata di Verissimo lasciando a bocca aperta i telespettatori.

Conduttrice storica di Verissimo, Silvia Toffanin si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione a Passaparola nei panni di letterina. Un’esperienza che non sono l’ha portata a conoscere una delle su migliori amiche, Ilary Blasi, ma le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Nonostante sia ormai nota la sua carriera sul piccolo schermo, la presentatrice veneta è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Da oltre vent’anni è legata a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, con il quale ha avuto due figli, Lorenzo Mattia, di 12 anni, e Sofia Valentina, nata nel 2015.

L’annuncio della malattia

In questi anni Verissimo è riuscito a farci emozionare e sorridere grazie alla interviste realizzate dalla conduttrice del programma. Negli ultimi giorni la Toffanin ha accolto in studio Rosanna Banfi, uscita poco tempo fa da Ballando con le stelle, vinto dalla giornalista torinese Luisella Costamagna e il coreografo Pasquale La Rocca.

All’inizio della puntata Rosanna si è scusata per l’assenza del padre, ospite anche lui della Toffanin, ma è dovuto rimanere al fianco della moglie, che da qualche anno non sta molto bene. Infatti quest’ultima soffre di Alzheimer e la stessa Rosanna teme che in futuro non riuscirà nemmeno a riconoscerla. Lino invece, con i suoi 86 anni, è ancora in ottima forma e continua a prendersi cura della sua dolce metà.

Successivamente la donna ha cominciato a raccontare alcune esperienze che ha vissuto durante la sua vita, come il desiderio di intraprendere la carriera di attrice. Una scelta che a sua sorpresa il padre ha preso molto bene, dandole preziosi consigli e accompagnandola ai vari provini. Per sua fortuna non passa molto tempo prima del suo grande debutto avvenuto con il film Grandi magazzini, dove ha recitato proprio accanto al padre.

La donna non si è risparmiata nel raccontare alcuni dettagli più intimi, come la volta in cui ha ricevuto la triste diagnosi, un tumore al seno, che l’attrice ha scoperto di avere nel 2009, quando era ancora impegnata con le riprese di Un medico in famiglia.

Rosanna però non ha mai nascosto la sua malattia al pubblico ed ora può finalmente dire di aver vinto questa terribile battaglia che ogni anno affligge milioni di persone in tutto il mondo. Ora che il tumore è sparito, l’intera famiglia si sta prendendo cura della mamma.