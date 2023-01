Damiano dei Maneskin, la tragica malattia entrata nella sua vita: non c’è cura esistente al mondo

Il frontman dei Maneskin si è trovato alle prese con una terribile malattia per la quale non c’è cura. Cosa succede nella vita di Damiano

Damiano David è il frontman dei Maneskin, gruppo rock italiano che si è affermato negli ultimi anni portando uno stile inusuale persino al Festival di Sanremo nel 2021, vincendo la kermesse musicale tra lo stupore di molti. Il loro esordio televisivo avviene nel 2017 con la partecipazione a X Factor, dove arrivano secondi.

Da allora questi quattro giovani, hanno intorno ai 20 anni, conquistano tutti con un’aspetto da veri rockettari fatto di pelle nera, borchie e capelli lunghi, trionfando persino agli Eurovision Song Contest nel 2021, evento più unico che raro per una band italiana.

Ma l’aspetto da cattivi ragazzi non deve trarre in inganno; sono tutti gentili ed educati e Damiano, leader e idolo delle ragazzine, indubbiamente bello, è fedele alla sua Giorgia Soleri da circa 8 anni. I due formano una coppia felice e affiatata anche nelle difficoltà che hanno dovuto affrontare.

Damiano David: la malattia

Damiano David e la giovane influencer Giorgia Soleri si sono trovati ad affrontare una malattia per la quale sembra non ci sia cura. A parlarne è stata la ragazza in diverse occasioni, come nel programma di Andrea Delogu Tonica: “L’anno in cui ho cominciato a stare male avevo sedici anni. Da allora sono sempre stata accompagnata dal dolore come un’ombra. Ci sono stati anni in cui mi svegliavo col dolore, mangiavo col dolore, andavo a scuola col dolore, andavo a letto col dolore. Il più delle volte non dormivo per il dolore. È stato il mio compagno più devoto, silenzioso ma sempre presente.[…] Mi sono sentita dire di tutto, che ero pazza, che ero ansiosa, stressata, che mi inventavo i sintomi. Sono arrivata a crederci e a considerare il dolore parte di me”.

Finché dopo otto anni la diagnosi, la sua dolorosa malattia si chiama Vulvodinia, nota anche come dolore pelvico cronico. Da allora Giorgia si è fatta portavoce di quante soffrono in silenzio non credute per una malattia che di fatto sembra non essere nemmeno riconosciuta come tale.

La condivisione

Damiano, che condivide la vita con la sua metà, con tanto di gioie e dolori, è diventato testimonial di una proposta di Legge presentata affinché questa patologia, che può essere invalidante, venga riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale.

Recentemente Giorgia Soleri ha avuto un’altra diagnosi, e ne ha parlato sui social. Si tratta di Fibromialgia, che provoca dolori reumatici diffusi in tutto il corpo. I due ragazzi sono molto attivi nella campagna di sensibilizzazione che porti a conoscenza di queste malattie femminili che colpiscono silenziosamente migliaia di donne.