Adriano Celentano, il ricovero per la violenza dei fan: La sua vita a rischio | Il dramma del cantante

La vita del Molleggiato Adriano Celentano a rischio a causa dei fan che lo assalgono. Cosa è successo

Adriano Celentano è sulla cresta dell’onda dai lontani anni 50, quando rimane affascinato dal rock’n roll e inizia il suo percorso quasi per caso, come ha raccontato tempo fa: “Ho cominciato con le imitazioni. Allora il rock’n roll era una novità e se qualcuno lo cantava aveva successo anche se lo cantava male. Io imitavo Bill Haley per scherzare con gli amici, in una sala da ballo in viale Zara. Avevo l’impostazione, ma per il resto ero tutto squadrato. Ma intanto la voce si spargeva, che io cantavo il rock’n’roll…”

Da allora la sua carriera ha spiccato il volo e non ha mai subìto una battuta d’arresto. Nei panni del Molleggiato, soprannome dovuto appunto alle sue inimitabili movenze, ha cantato successi come Azzurro, Il tuo bacio è come un rock, Chi non lavora non fa l’amore, interpretata assieme alla moglie Claudia Mori dalla quale ha avuto i tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda e innumerevoli altri.

Come innumerevoli sono le collaborazioni di successo, una tra tutte quella con la mitica Mina. Ma Adriano è anche attore di divertenti pellicole, spesso assieme a Ornella Muti, con la quale pare ci sia stata una liason ai tempi. Ed è conduttore, anche se di un genere diverso dal solito. Nei suoi show Celentano è infatti un po’ predicatore, i suoi monologhi che intervallano le esibizioni sono profondi e sentiti su argomenti di attualità.

Adriano Celentano: l’aggressione dei fan

Sin dai suoi esordi Adriano Celentano è stato letteralmente osannato dalle folle, avendo portato in Italia uno stile musicale quasi inedito fatto anche di tanta coreografia. Ma gli onori a volte portano anche delle difficoltà, come ha potuto provare sulla sua pelle.

Durante un concerto ad Avellino è stato letteralmente sommerso dalla folla. Nello stadio dell’esibizione infatti hanno fatto il loro ingresso più persone di quante avrebbero dovuto, non si sa per una vendita selvaggia di biglietti o addirittura se molti ne erano sprovvisti.

Fatto sta che ad un certo punto il cantante si trova pericolosamente schiacciato contro un cancello, correndo davvero il rischio di morire. Tant’è che viene portato in ospedale con dolori al costato ed è costretto a cancellare le successive tappe del tour a Lecce, Foggia, Catanzaro e Reggio Calabria.

Per fortuna tutto è andato per il meglio, e la brutta disavventura oggi è solo un ricordo. Ma a volte la fama può essere davvero deleteria; quando si dice: il prezzo del successo.