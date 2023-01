Ilary Blasi, dopo mesi esce fuori tutto: il grave tradimento con lui | È famosissimo

Ancora notizie sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta un nome famoso con cui lei avrebbe tradito il marito

Non si smette di parlare della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, giunta talmente inaspettata nei mesi scorsi da aver focalizzato l’attenzione della stampa per lungo tempo, alla ricerca di dettagli e gossip. E c’è da dire che soprattutto quest’ultimo non è certo mancato, tra accuse e sottintesi tra i due e chiacchiere di presunti amici della coppia.

Totti ha trovato immediatamente consolazione tra le braccia di Noemi Bocchi, oggi sua compagna a tutti gli effetti, mentre Ilary per lungo tempo è stata accostata a diversi nomi rivelatisi poi solo chiacchiere senza fondamento.

Abbiamo poi assistito ad una sorta di campagna volta ad assolvere l’ex Capitano della Roma, che a quanto pare già frequentava la nuova compagna da prima della parola fine al precedente rapporto, e ad addossare le colpe alla ormai ex moglie.

Chi ha tradito chi

Quando Francesco Totti ha deciso di parlare alla stampa ha voluto subito chiarire un fatto per lui fondamentale. Ha precisato al Corriere su Noemi: “La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo” e poi ha spiegato: “Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”. Sostenendo che la crisi è iniziata dal suo addio al calcio e si è consolidata alla morte del padre, e che la moglie in quei momenti non gli ha dato il suo sostegno.

Inoltre, il Pupone ha aggiunto dei dettagli che poi hanno alimentato le chiacchiere su Ilary. Gli sarebbero arrivate voci di diversi tradimenti della moglie, finché per la prima volta decide di controllarle il telefono “E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro” rimanendo stupito dal fatto che l’altro fosse “una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Ilary Blasi: il tradimento

E chi sarebbe quest’altra persona? Si tratterebbe di un personal trainer, Cristiano Iovino, 40 anni, fisico scultoreo e diversi tatuaggi. Ma nonostante diversi lo abbiano additato come l’amante di Ilary, dopo un po’ è stato diffuso un comunicato che lo voleva totalmente estraneo ai fatti e amico della donna per via di conoscenze in comune. Anche se un’amica della sorella della conduttrice avrebbe confermato questa “amicizia speciale”.

In effetti c’è da dire che non è mai spuntata una foto dei due assieme, al contrario di Totti che in tempi non sospetti era allo stadio con la Bocchi, sebbene in posti distanti. Lui parla di coincidenze. E Ilary Blasi? Dopo tante chiacchiere infondate pare che ora abbia iniziato a frequentare Bastian Muller, imprenditore tedesco con il quale si appena concessa una lussuosissima vacanza.